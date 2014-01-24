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Витебский зоопарк закрыли для посетителей из-за сильных морозов

24 января 2014 14:18
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Новости Беларуси. Витебский зоопарк закрыли для посетителей. Вынужденный карантин вызван сильными морозами. До потепления звери будут находиться в теплых помещениях. Дело в том, что животные тяжело переносят холода. В этот период они нуждаются в большем уходе и требуют к себе повышенного внимания.

По предварительным прогнозам, морозный карантин в зоопарке продлиться до конца января. Горожане и гости города смогут увидеть своих любимцев, как только станет теплее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Доступ у нас есть, в принципе, во все домики отапливаемые. Температура иногда падает, потому что двери открываются и закрываются, постоянно холодный воздух заходит, поэтому мы решили, что на время морозов, если они продляться до конца месяца, значит они будут до конца месяца закрыты. А если раньше температура станет выше, значит откроемся пораньше.

# общество # Зоопарк # Ирина Орлова # Витебский зоопарк

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