Погода в Беларуси: ближайшей ночью столбик термометра местами опустится до минус 30

Новости Беларуси. Морозы продолжают крепчать. Беларусь все еще остается в зоне влияния антициклона Бенджамин, который разместился над югом Финляндии. В ближайшие дни температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы: ночью столбик термометра местами опустится до минус 30, днем температура будет повышается на 5-7 градусов.

На следующей недели, по прогнозам синоптиков, будет также морозно. До конца января потепления не прогнозируется. В связи с этим МЧС Беларуси призывает к повышенной осторожности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.