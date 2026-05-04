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В Бресте впервые прошел вокальный конкурс среди женщин-милиционеров

04 мая 2026 06:49
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Погоны, табельное оружие и завораживающий вокал: в Бресте определили самую талантливую сотрудницу в погонах. Конкурс «Женщина, которая поет» собрал представительниц органов внутренних дел и внутренних войск со всей страны – и доказал, что сила профессии ничуть не мешает раскрытию творческого потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте впервые прошел вокальный конкурс среди женщин-милиционеров-2

Атмосфера праздника началась еще у входа: гостей встречали выставкой техники и коллекцией ретро-автомобилей. Желающие могли поучаствовать в мастер-классах и оценить гастрономические сюрпризы на дегустации. Но сердце мероприятия, безусловно, билось на сцене.

18 участниц подарили зрителям несколько часов ярких эмоций, смело раскрывая свои вокальные таланты. Гран-при завоевала представительница Столина. Конкурс планируют проводить ежегодно.

# Конкурс

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