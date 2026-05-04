В Бресте впервые прошел вокальный конкурс среди женщин-милиционеров

Погоны, табельное оружие и завораживающий вокал: в Бресте определили самую талантливую сотрудницу в погонах. Конкурс «Женщина, которая поет» собрал представительниц органов внутренних дел и внутренних войск со всей страны – и доказал, что сила профессии ничуть не мешает раскрытию творческого потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Атмосфера праздника началась еще у входа: гостей встречали выставкой техники и коллекцией ретро-автомобилей. Желающие могли поучаствовать в мастер-классах и оценить гастрономические сюрпризы на дегустации. Но сердце мероприятия, безусловно, билось на сцене.
18 участниц подарили зрителям несколько часов ярких эмоций, смело раскрывая свои вокальные таланты. Гран-при завоевала представительница Столина. Конкурс планируют проводить ежегодно.