В Бресте впервые прошел вокальный конкурс среди женщин-милиционеров

Погоны, табельное оружие и завораживающий вокал: в Бресте определили самую талантливую сотрудницу в погонах. Конкурс «Женщина, которая поет» собрал представительниц органов внутренних дел и внутренних войск со всей страны – и доказал, что сила профессии ничуть не мешает раскрытию творческого потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.