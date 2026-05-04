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Белорусские ученые завершили первый этап создания отечественной красной породы молочного скота

04 мая 2026 07:06
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Белорусские ученые продвинулись в создании собственной высокопродуктивной красной породы молочного скота. Завершен первый этап масштабного проекта, который реализуется Национальной академией наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские ученые завершили первый этап создания отечественной красной породы молочного скота-2

В хозяйствах ведется селекционная работа, в том числе это экспериментальная база «Устье» в Оршанском районе. Здесь изучают адаптацию датских красных коров, их продуктивность и технологии содержания. Специалисты отмечают: животные хорошо прижились в белорусских условиях, демонстрируют высокие надои и устойчивость к климатическим факторам.

Белорусские ученые завершили первый этап создания отечественной красной породы молочного скота-4

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Первый этап – это адаптация датских красных коров для использования в сфере АПК Республики Беларусь, определение их генетического потенциала, определение технологий их содержания для того, чтобы и обеспечить сохранность этих уникальных животных, и обеспечить высокую продуктивность. И можно сказать, что первый этап уже завершен. 

Мы видим, что датская порода разводится уже и используется не только в «Устье», есть уже участки совместно созданные и в Минской, и в Брестской, и в Гродненской областях. А сейчас планируется работа – это четкое выявление генетических маркеров высокой продуктивности и высокой сохранности этих животных. И последующая работа по выведению уже своей породы – это скрещивание с белорусскими породами и с иными породами, даже голштинской , для того, чтобы создать свое направление.

Проект стартовал несколько лет назад. Цель – к 2030 году получить отечественную красную породу, которая станет альтернативой и дополнением к существующим. Молоко этих животных отличается повышенным содержанием жира, белка и витаминов – идеальная основа для сыроделия и продуктов с высокой добавленной стоимостью.

# НАН Беларуси # Владимир Караник

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