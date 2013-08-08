Новости Минской области. «Найти ответ на острые вопросы». Борис Батура провел прием граждан в Вилейском районе. Традиционно, большинство жалоб касались ремонта жилья и дорог, надлежащего водоснабжения. Темой для разговора стали и личные подсобные хозяйства.

Например, жительницу одной из деревень волновал вопрос со сдачей молока и закупочными ценами на продукцию. Председатель облисполкома поручил местным властям усилить поддержку приусадебных хозяйств.

В фойе Вилейского райисполкома многолюдно. Приезд губернатора для райцентра – событие. На прием записались более 30 человек. В большинстве проблемы мелкие и местечковые. Но районные власти почему-то не спешат их решать. Жители улицы Лавриновича пришли целой группой. Вопрос – капитальный ремонт дома, который давно трещит по швам.

Борис Батура, Председатель Облисполкома:

Здесь напрашивается решение, чтобы в этом году делать, но уже все равно до отопительного сезона не сделаете, и втягивать в зиму нет смысла. Но проконтролировать надо, чтобы в 2014 году сделали, а в этом году сделали кровлю и дымоход.

Таких проблем в Вилейке сегодня десяток. Ремонтируют их поэтапно, на сколько хватает денег – жалуются власти. Вот и в этом году введут в строй несколько обновленных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Павловский, директор РУП «Вилейское ЖКХ»:

У нас есть дома еще 1911 года. Поэтому есть вопросы. Мы стараемся их решать. В очереди таких домов у нас порядка 8, и еще по 8 мы делаем проектную документацию.