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Акция по разъяснению правил пересечения границ Таможенного союза прошла в Минске

08 августа 2013 13:00
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Новости Беларуси. Белорусские таможенники разъясняют путешественникам правила пересечения границ Таможенного союза. Так, 8 августа Минская региональная таможня при поддержке  комитета  проводит акцию на столичном железнодорожном вокзале. Это своего рода правовой ликбез в сфере таможенного законодательства.

Сотрудницы  раздают пассажирам международных поездов информационные буклеты для автомобилистов о правилах въезда на территорию стран тройки. Памятки позволит избежать многих ошибок и неприятностей, которые происходят в путешествиях без знания основных правил перемещения товаров.

Подобная акция – первая не только в столице, но и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Шкурдюк, начальник отдела идеологической работы Минской региональной таможни:
Данная акция направлена на то, чтобы в очередной раз напомнить гражданам о существующих правилах и упразднить административные правонарушения, потому что за 2013 год, за период отпусков (май – июнь), уже более 400 граждан привлечены к административной ответственности.

# общество # Таможенный союз # Минская региональная таможня # Екатерина Шкурдюк

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