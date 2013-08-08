Акция по разъяснению правил пересечения границ Таможенного союза прошла в Минске

Новости Беларуси. Белорусские таможенники разъясняют путешественникам правила пересечения границ Таможенного союза. Так, 8 августа Минская региональная таможня при поддержке комитета проводит акцию на столичном железнодорожном вокзале. Это своего рода правовой ликбез в сфере таможенного законодательства.

Сотрудницы раздают пассажирам международных поездов информационные буклеты для автомобилистов о правилах въезда на территорию стран тройки. Памятки позволит избежать многих ошибок и неприятностей, которые происходят в путешествиях без знания основных правил перемещения товаров.

Подобная акция – первая не только в столице, но и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Шкурдюк, начальник отдела идеологической работы Минской региональной таможни:

Данная акция направлена на то, чтобы в очередной раз напомнить гражданам о существующих правилах и упразднить административные правонарушения, потому что за 2013 год, за период отпусков (май – июнь), уже более 400 граждан привлечены к административной ответственности.