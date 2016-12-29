В Беларуси 29 декабря вступила в силу Республиканская конвенция о правах инвалидов

Новости Беларуси. У людей с ограниченными возможностями в Беларуси стало больше прав. 29 декабря в силу вступило Республиканская конвенция о правах инвалидов.

Документ носит как национальный, так и всемирный статус.

Напомню, в сентябре 2015 года Александр Лукашенко подписал международный документ в Нью-Йорке. Таким образом, наша страна присоединилась к глобальной программе по защите прав людей с ограниченными возможностями. Национальный план прошел общественные обсуждения и теперь имеет четкие задачи.

Особое внимание уделено активному участию инвалидов во всех сферах жизни, в том числе продолжится работа по созданию безбарьерной среды.

Более эффективно планируется проводить реабилитацию людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои безграничные возможности белорусские инвалиды неоднократно доказывали в том числе за пределами страны. Недавние успехи наших паралимпийцев говорят сами за себя.

8 золотых и 2 бронзовые медали в Рио стали возможны благодаря кропотливой подготовке на родине.

Результаты труда в Беларуси высоко ценят. И в подтверждение тому паралимпийцы были удостоены государственных наград.

Андрей Проневич, золотой призёр летних Паролимпийских игр по фехтованию атлетике:

Я считаю, если за дело взялся, нужно стремиться к чему-то, тренироваться. Не просто это, но легких путей мы не ищем, а по-другому никак, результата не достичь.

Вместе с паралимпийцами накануне государственные награды во Дворце Независимости получили еще 50 работников различных сфер.