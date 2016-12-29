Люди с ограниченными возможностями ограничений чувствовать не будут: Республиканская конвенция о правах инвалидов

Новости Беларуси. Жизнь с ограниченными возможностями – без ограничений.

29 декабря в Беларуси вступила в силу Республиканская конвенция о правах инвалидов.

Документ носит как национальный, так и всемирный статус. Особое внимание – активному участию инвалидов во всех сферах жизни. В том числе продолжится работа по созданию безбарьерной среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Аверченко инвалид с рождения. И этот мир ей познавать пришлось иначе: видеть и чувствовать себя в нем по-другому. Но ограниченной в возможностях себя не считает и нам решила доказать, что практически со всем может справиться сама, ведь существует безбарьерная среда. До торгового центра ей помогаем добраться мы, а дальше экскурсию устраивают нам.

Несколько секунд оценочного взгляда, и мы уже у лифта. Спускаемся в магазин. Затем на ленту эскалатора – такие есть не везде, но уж очень удобные. И по лабиринтам магазина. Кстати, здесь у Натальи возникают трудности, но всегда можно найти доброго человека, который обязательно поможет.

Так вот, чтобы таких добрых людей рядом было больше, Беларусь присоединилась к Конвенции о правах инвалидов. Там развитие безбарьерной среды в приоритете, наряду с господдержкой и социальной защитой для инвалидов, медицинской помощью и реабилитацией.

А для реализации всего задуманного разработан Национальный план действий, поступательный и целевой. Его задача – обеспечить равенство и защиту прав людей с ограниченными возможностями.

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Это переход от медицинской проблемы инвалидности к полному обеспечению прав инвалидов и их включению в жизнь общества, во все её сферы.

Наталья уверена, что новый документ сделает жизнь таких людей, как она, не только проще, но и достойнее. Ведь быть наравне со всеми, начиная со школьной скамьи, – значит понимать, что ты не один. А внутренние ощущения только в помощь.

Наталья Аверченко, бухгалтер:

Благодаря этой конвенции такие люди как я, с ограниченными возможностями, ограничений чувствовать не будут. Я человек активный, и не считаю себя инвалидом.

Бухгалтер по образованию решила сегодня свой вечер скоротать за зеленым чаем с шоколадкой – отсюда и покупка.

Снова эскалатор, затем небольшая экскурсия. И здесь, по просьбе самой героини, трюк для тех, кто порой искоса смотрит на людей, которые имеют такую силу воли, что можно позавидовать.

Вот этот баланс и поддержит Национальный план. Особое внимание уделят правам инвалидов и их участию во всех сферах жизни. Теперь безбарьерным должен быть не только магазин, общественный транспорт, развлекательный, спортивный центр или библиотека.