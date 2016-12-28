В минской ратуше поздравили с Новым годом детей с особенностями в развитии

Новости Беларуси. До наступления 2017 года остается 3 дня.

28 декабря в Минской ратуше сказку создавали для детей с особенностями в развитии.

Это был своеобразный прием у главного волшебного персонажа. Ребята помогали Деду Морозу зажечь волшебный посох, а он, в свою очередь, превращал их в сказочных зверей.

Кстати, Верхний город до середины января превратился в предновогоднюю ярмарку. Здесь можно купить сувениры, согреться кофе или отведать драников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.