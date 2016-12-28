В Минском планетарии покажут мультфильм «Мышата и луна» с обзором в 360 градусов

Новости Беларуси. В Минском планетарии будут показывать мультфильмы, причем под сводом купола.

Короткометражка с рабочим название «Мышата и луна» появится ближе к концу зимы.

Сейчас идет монтаж. Куклы и декорации к игровой сферической картине авторства минских режиссеров.

В мультфильме главные герои Пип и Скрип познавательно рассказывают о фазах луны.

По словам создателей, это не просто мультфильм. Это полноценная анимационная лекция и даже аттракцион с обзором в 360 градусов, который понравится как детям, так и взрослым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шохан, видеоинженер Минского планетария:

Очень интересные у нас персонажи, которые привлекут аудиторию помладше. Но есть и познавательные элементы для старшего школьного возраста.

Анастасия Дыро, художник компьютерной графики Минского планетария:

Мы их анимируем вдвоем обычно. Кто-то за Пипа, кто-то за Скрипа, поэтому это очень весело. По сценарию у них разные характеры: один более веселый, другой – серьезный.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:

Звездный зал Минского планетария сегодня превращается не просто в купол, под которым зажигаются звезды, а посетители им любуются. Одновременно это студия, где создаются собственные фильмы. И мы надеемся, что в ближайшее время фильмы собственного производства Минского планетария будут радовать наших посетителей.