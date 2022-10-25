В Беларуси 25 октября можно будет наблюдать частичное солнечное затмение

Новости Беларуси. Необычное явление 25 октября смогут наблюдать белорусы – частичное солнечное затмение. Например, в Минске оно начнется около полудня, в течение нескольких часов Солнце будет скрыто за Луной более чем наполовину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный момент – проводить наблюдение невооруженным глазом опасно. Для этого следует использовать оптику с защитными фильтрами. В целом это астрономическое явление можно будет увидеть с территории Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Западной Сибири, в северо-восточной части Африки и Атлантического океана.