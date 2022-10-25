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Эстония призывает Евросоюз усилить давление на Беларусь

25 октября 2022 06:36
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Европа буквально помешалась на своей санкционной политике. Эстония продолжает просить у Евросоюза усилить давление на Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония призывает Евросоюз усилить давление на Беларусь-1

Инициатором недружественной политики стал министр иностранных дел прибалтийской республики. По его мнению, необходимо немедленно ужесточить санкции и устроить для нашей страны политическую изоляцию. Видимо, влезать во внутренние дела другого государства намного важнее, чем решать собственные проблемы. Взять хотя бы инфляцию в 23 %, что является самым высоким показателем внутри ЕС. Или растущую бедность населения, космические счета за коммунальные и пустые газохранилища в преддверии зимы. Эстонскому правительству пора понять, что санкциями собственный народ не прокормишь и не согреешь.

# Санкции # общество # Урмас Рейнсалу # Фотофакт

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