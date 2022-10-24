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Белорусские пограничники пресекли попытку вытеснения беженцев со стороны Польши

24 октября 2022 19:58
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Новости Беларуси. Очередную попытку вытеснения беженцев со стороны Польши 24 октября пресекли белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусские пограничники пресекли попытку вытеснения беженцев со стороны Польши-1

На территорию нашей страны людей пытались выдворить через калитку, предназначенную для миграции животных. К заградительному забору польские силовики привезли иностранцев на двух служебных автомобилях. Белорусский погранотряд, прибывший на место, не допустил нарушения госграницы. Представители сопредельного государства вынуждены были погрузить беженцев обратно в авто. Их увезли в неизвестном направлении. Добавим, аналогичная попытка была предпринята поляками 10 октября. 

# Госпогранкомитет # общество # Фотофакт

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