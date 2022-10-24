Белорусские пограничники пресекли попытку вытеснения беженцев со стороны Польши

На территорию нашей страны людей пытались выдворить через калитку, предназначенную для миграции животных. К заградительному забору польские силовики привезли иностранцев на двух служебных автомобилях. Белорусский погранотряд, прибывший на место, не допустил нарушения госграницы. Представители сопредельного государства вынуждены были погрузить беженцев обратно в авто. Их увезли в неизвестном направлении. Добавим, аналогичная попытка была предпринята поляками 10 октября.