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В Беларуси 25 июня стартует централизованное тестирование

24 июня 2020 06:27
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Новости Беларуси. В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование. Стартует оно с белорусского языка,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси 25 июня стартует централизованное тестирование-1



Порядок ЦТ не претерпел существенных изменений. Введены лишь дополнительные требования для обеспечения безопасного пребывания абитуриентов.

Размещать выпускников будут на расстоянии не менее одного метра друг от друга. В помещении должны находиться не более 50 человек. Во всех аудиториях предусмотрены антисептики. Что касается масок, их ношение не обязательно, но носит рекомендательный характер.

В Беларуси 25 июня стартует централизованное тестирование-4

Напомним, централизованное тестирование пройдёт по 11 учебным предметам. Для абитуриентов, которые по объективным причинам не смогут пройти ЦТ в установленный срок, определены дополнительные дни: 19, 21 и 23 июля. Впервые тестирование в резервные дни пройдет не только в Минске, но и в регионах.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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