В Беларуси 25 июня стартует централизованное тестирование

Новости Беларуси. В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование. Стартует оно с белорусского языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Порядок ЦТ не претерпел существенных изменений. Введены лишь дополнительные требования для обеспечения безопасного пребывания абитуриентов.

Размещать выпускников будут на расстоянии не менее одного метра друг от друга. В помещении должны находиться не более 50 человек. Во всех аудиториях предусмотрены антисептики. Что касается масок, их ношение не обязательно, но носит рекомендательный характер.