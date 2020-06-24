«Купили на все деньги вина, и в Рим приехал этот вагон с хорошим настроением». Как Радзивиллов спасли от сибирской ссылки

Владимир Короленок, ученый секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Ценности нельзя было брать. Радзивиллы были ограничены в средствах. Им были поставлены условия, что у них должно было быть не более 35 марок, какая-то очень небольшая сумма. Бессмысленно было эту сумму с собой везти, и на границе все просто купили на все деньги вина, и уже в Рим приехал этот вагон с хорошим настроением.