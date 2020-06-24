«Купили на все деньги вина, и в Рим приехал этот вагон с хорошим настроением». Как Радзивиллов спасли от сибирской ссылки

Как и владельцы Мирского замка, несвижские князья избежали сибирской ссылки. Время вспомнить оперу «Мадам Баттерфляй». Пуччини посвятил ее Елене Черногорской – королеве Италии, с которой была дружна мать последнего ордината Несвижа Мария Роза.
Как и владельцы Мирского замка, несвижские князья избежали сибирской ссылки. Время вспомнить оперу «Мадам Баттерфляй». Пуччини посвятил ее Елене Черногорской – королеве Италии, с которой была дружна мать последнего ордината Несвижа Мария Роза.
Королева Италии поручилась за Радзивиллов. Жизнь их была спасена. А вот ценности, которые на тот момент оставались в замке, вывезти не удалось. По воспоминаниям, для княжеской семьи выделили отдельный вагон.
Владимир Короленок, ученый секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Ценности нельзя было брать. Радзивиллы были ограничены в средствах. Им были поставлены условия, что у них должно было быть не более 35 марок, какая-то очень небольшая сумма. Бессмысленно было эту сумму с собой везти, и на границе все просто купили на все деньги вина, и уже в Рим приехал этот вагон с хорошим настроением.