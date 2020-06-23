У лебединой пары в ботаническом саду впервые появились птенцы

Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду пополнение. У местной лебединой пары появился первый выводок птенцов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду пополнение. У местной лебединой пары появился первый выводок птенцов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Раньше в озере жили лишь два самца, самку Анфису сюда подселили два года назад. Выбор невеста не могла сделать долго и наконец взяла себе в пару того, кто постарше и сильнее.
Сотрудники ботанического сада терпеливо ждали потомства: для будущей мамы выделили отдельный небольшой островок, где ей бы никто не мешал. За развитием событий следили не только орнитологи, но и посетители. Четыре малыша пока дальше, чем на метр, от мамы не отплывают.
Сидела на своем гнезде, на острове. А потом вдруг – вот, наверное, в четверг все-таки – она их вывела. Она тихо-тихо им что-то сказала там, ну не крякнула по-своему, и они сразу к ней пристраиваются, прижимаются и поплыли за ней. И я детям говорю: «Посмотрите, как маму все слушаются».
Глеб Ерилин, эколог Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Наша мама баламутит воду, оттуда всплывают различные вкусняшки, если можно так сказать, и птенцы учатся у мамы их правильно ловить. Лебеди очень сильно защищают свое потомство. Поэтому советую вам все-таки близко не подходить, а как-то смотреть с расстояния. Ну и, кроме белого хлеба, не советую ничего давать, потому что, допустим, черный хлеб уже для водоплавающих птиц вреден.