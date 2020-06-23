У лебединой пары в ботаническом саду впервые появились птенцы

Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду пополнение. У местной лебединой пары появился первый выводок птенцов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Раньше в озере жили лишь два самца, самку Анфису сюда подселили два года назад. Выбор невеста не могла сделать долго и наконец взяла себе в пару того, кто постарше и сильнее.

Сотрудники ботанического сада терпеливо ждали потомства: для будущей мамы выделили отдельный небольшой островок, где ей бы никто не мешал. За развитием событий следили не только орнитологи, но и посетители. Четыре малыша пока дальше, чем на метр, от мамы не отплывают.