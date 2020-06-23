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Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте

23 июня 2020 19:43
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Новости Беларуси. Визит Президента в Брест не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером 22 июня общением с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто пришел на встречу с Александром Лукашенко, оказались и представители брестской оппозиции. В разговоре обе стороны предпочли не избегать острых углов и тем более резонансных тем. Говорили о политике, предстоящих выборах и судьбе аккумуляторного завода. Президент пообещал решить этот вопрос референдумом, т. е. спросив у людей.

Евгений Пустовой продолжит.

Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-1

Развитие предпринимательской инициативы на Брестчине – жилка хозяйская – и увеличение и без того лучших показателей молочного экспорта. Это итоги встречи Президента с активом области, по-народному – с чиновниками. А затем глава государства идет общаться с брестской оппозицией.

И этот разговор под более пристальным вниманием. Разговор без купюр.

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Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-4

Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-6

Взгляды могут быть разные, но страна у всех одна. Для Александра Лукашенко это граждане страны, а Брест еще и город молодости. Служил.

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Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-9

В странах с более давними традициями демократии главы государств так близко с оппозицией не встречаются. Так близко, что и микрофон не понадобился.

Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-12

– Можно поздороваться?
Нормальный парень! Без маски, молодец.

Хотя и сейчас многое уже понятно. Правда, трактовки разные. А люди верят. Критиковать, ничего не сделав самому, и кричать в спину – всегда легче. Александр Лукашенко – открыто и о себе даже в тесном кругу оппонентов власти.

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Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-15

Президента благодарят те, кто в поддержке власти замечены не были. Это лидеры мнений группы так называемых аккумуляторщиков, те кто против открытия в Бресте производства АКБ. Не экологично.

Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»

Евгений Пустовой, корреспондент:
Те, кто ничего не решает, на этом пытались заработать политические дивиденды для себя. Ну не получилось. Только из-за неработающего аккумуляторного завода заискрил интернет.

Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-18

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Решение главы государства поддерживают. Даже на лексику Президента переходят.

Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-21

Александр Григорьевич, но это железобетонно, как вы говорите, что будет референдум?
– А что, ты меня можешь попрекнуть, что я когда-то обещал что-то сделать или не сделал? Притом это самое простое. Но деньги соберем все на референдум – это копейки.
Мы готовы.

До результатов городского плебесцита производство будет заморожено. Что может быть демократичнее референдума? Только народный подсчет голосов.

Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум

Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте-24

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# Рабочая поездка Президента # общество # Фотофакт

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