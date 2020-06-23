Судьба аккумуляторного завода и обыски в «Белгазпромбанке». О чём говорил Президент с оппозицией в Бресте

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером 22 июня общением с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кто пришел на встречу с Александром Лукашенко, оказались и представители брестской оппозиции. В разговоре обе стороны предпочли не избегать острых углов и тем более резонансных тем. Говорили о политике, предстоящих выборах и судьбе аккумуляторного завода. Президент пообещал решить этот вопрос референдумом, т. е. спросив у людей. Евгений Пустовой продолжит.

Развитие предпринимательской инициативы на Брестчине – жилка хозяйская – и увеличение и без того лучших показателей молочного экспорта. Это итоги встречи Президента с активом области, по-народному – с чиновниками. А затем глава государства идет общаться с брестской оппозицией. И этот разговор под более пристальным вниманием. Разговор без купюр. Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

В странах с более давними традициями демократии главы государств так близко с оппозицией не встречаются. Так близко, что и микрофон не понадобился.

Президента благодарят те, кто в поддержке власти замечены не были. Это лидеры мнений группы так называемых аккумуляторщиков, те кто против открытия в Бресте производства АКБ. Не экологично. Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами» Евгений Пустовой, корреспондент:

Те, кто ничего не решает, на этом пытались заработать политические дивиденды для себя. Ну не получилось. Только из-за неработающего аккумуляторного завода заискрил интернет.

– Александр Григорьевич, но это железобетонно, как вы говорите, что будет референдум?

– А что, ты меня можешь попрекнуть, что я когда-то обещал что-то сделать или не сделал? Притом это самое простое. Но деньги соберем все на референдум – это копейки.

– Мы готовы. До результатов городского плебесцита производство будет заморожено. Что может быть демократичнее референдума? Только народный подсчет голосов. Судьба аккумуляторного завода в Бресте. Президент рассказал, как может пройти референдум