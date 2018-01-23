Прямой эфир

В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы

23 января 2018 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Резкое снижение температуре не вызвало трудностей на трассах региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

По данным областной Госавтоинспекции всплеска аварийности не зафиксировано. Не поступало и сообщений о «промерзании» транспорта. Однако все аварийные службы перешли на усиленный режим работы и в любой момент готовы выехать на помощь.

В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы-1

Анастасия Хоботова, СТВ:
23 января минус 13. Завтра – до минус 20. Кажется, зима решила «похозяйничать». Все логично: январь на дворе. Но все равно непривычно: после ряда плюсовых температур и совсем недавней зеленой травки по ногами.

Минусовые температуры по прогнозам синоптиков пришли ненадолго. В конце этой недели ожидается переход к плюсу. Любое значительное понижение температуры заставляет оперативные службы держать руку на пульсе. Так, в областном управлении МЧС пристально отслеживают ситуацию, потому что знают «большой минус» может стать причиной «большого огня» и не устают напоминать об элементарных правилах пользования печным и электрооборудованием.

В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы-4

В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы-6

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В связи с установившейся морозной погодой спасатели напоминают о том, что ни в коем случае нельзя допускать перекалов печи. Лучше ее протопить несколько раз. Заслонку закрывать не ранее, чем за два часа до отхода ко сну. Для дополнительного обогрева не допускается использовать самодельных электронагревательных приборов. Можно использовать заводского изготовления, перед этим необходимо ознакомиться с инструкцией и выполнять все рекомендации. Утепляйтесь в связи с морозной погодой, берегите себя и своих близких.

В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы-9

В ГАИ свои советы. Мороз – настоящее испытание для «железного коня». И даже самая небольшая неполадка может стать причиной ЧП на дороге. «Заглохнуть» посреди пути никому не хочется. Поэтому не рискуйте, откажитесь от поездок на большие расстояния.

В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы-12

Анастасия Хоботова:
В усиленном режиме работает и энергосистема столичного региона. Не допустить прорыва теплотрасс, обеспечить стабильный «плюс» в наших квартирах – все это теперь на контроле и «совести» соответствующих служб.

Зато без морозного «минуса» не было бы такого явного плюса, как свежий воздух. А еще и яркое солнце! Так что, спасибо, зима!

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Анастасия Швайбович

Другие новости рубрики

Все новости
Как две пары из Минска выиграли внедорожники? Реальная история
23 января 2018 17:51

Как две пары из Минска выиграли внедорожники? Реальная история

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо
23 января 2018 17:08

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо

«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям
23 января 2018 16:06

«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям