В Беларуси 24 января прогнозируется -20, все аварийные службы перешли на усиленный режим работы

Новости Беларуси. Резкое снижение температуре не вызвало трудностей на трассах региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По данным областной Госавтоинспекции всплеска аварийности не зафиксировано. Не поступало и сообщений о «промерзании» транспорта. Однако все аварийные службы перешли на усиленный режим работы и в любой момент готовы выехать на помощь.

Анастасия Хоботова, СТВ:

23 января минус 13. Завтра – до минус 20. Кажется, зима решила «похозяйничать». Все логично: январь на дворе. Но все равно непривычно: после ряда плюсовых температур и совсем недавней зеленой травки по ногами. Минусовые температуры по прогнозам синоптиков пришли ненадолго. В конце этой недели ожидается переход к плюсу. Любое значительное понижение температуры заставляет оперативные службы держать руку на пульсе. Так, в областном управлении МЧС пристально отслеживают ситуацию, потому что знают «большой минус» может стать причиной «большого огня» и не устают напоминать об элементарных правилах пользования печным и электрооборудованием.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

В связи с установившейся морозной погодой спасатели напоминают о том, что ни в коем случае нельзя допускать перекалов печи. Лучше ее протопить несколько раз. Заслонку закрывать не ранее, чем за два часа до отхода ко сну. Для дополнительного обогрева не допускается использовать самодельных электронагревательных приборов. Можно использовать заводского изготовления, перед этим необходимо ознакомиться с инструкцией и выполнять все рекомендации. Утепляйтесь в связи с морозной погодой, берегите себя и своих близких.

В ГАИ свои советы. Мороз – настоящее испытание для «железного коня». И даже самая небольшая неполадка может стать причиной ЧП на дороге. «Заглохнуть» посреди пути никому не хочется. Поэтому не рискуйте, откажитесь от поездок на большие расстояния.