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«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям

23 января 2018 16:06
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Гомельской области вместе с волонтерами Красного Креста организовали так называемые «теплые» патрули на основных трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям-1

Цель – оперативно помочь тем, кто в мороз застрял на дороге. Разрядившийся аккумулятор или отказ двигателя – в пути автомобилисты могут столкнуться с любой из этих неприятностей. При температурах ниже минус 10 неисправный автомобиль промерзает практически мгновенно.

«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям-4

Анна Ковалева, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Предлагаем водителям выпить чай, кофе, отогреться. Если кто-то с дальней дороги, то отдохнуть. Также сотрудники Красного Креста дают им рекомендации по обморожению.

«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям-7

Магомет Бекбулатов, автомобилист (Республика Дагестан):
Все шикарно, с Дагестана едем в Брест. Все нормально, все окей. Очень люди приятные, очень гостеприимные люди у вас здесь.

«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям-10

# общество # Погода в Беларуси # Акции # Фотофакт # Анна Ковалева

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