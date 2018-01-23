«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Гомельской области вместе с волонтерами Красного Креста организовали так называемые «теплые» патрули на основных трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – оперативно помочь тем, кто в мороз застрял на дороге. Разрядившийся аккумулятор или отказ двигателя – в пути автомобилисты могут столкнуться с любой из этих неприятностей. При температурах ниже минус 10 неисправный автомобиль промерзает практически мгновенно.

Анна Ковалева, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Предлагаем водителям выпить чай, кофе, отогреться. Если кто-то с дальней дороги, то отдохнуть. Также сотрудники Красного Креста дают им рекомендации по обморожению.