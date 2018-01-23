Прямой эфир

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо

23 января 2018 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День ручного письма, или как его еще называют День почерка 23 января отмечают в Беларуси. По этому поводу во многих отделениях почты посетителям вручали открытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо -1

Красочные карточки можно было подписать, а затем совершенно бесплатно отправить родным и близким по всей стране. Необычный праздник утвержден с одной лишь целью: напомнить об уникальности почерка каждого человека. Ведь, несмотря на популярность социальных сетей, мессенджеров и электронной почты, именно в строках «от руки» живет настоящая индивидуальность.

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо -4

Посетители почты:
Я посткроссер и мне всегда очень радостно получать открытки от моих друзей либо от незнакомых людей. Это частичка их души.

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо -7

В первую очередь пришла, чтобы отправить письмо своему парню. Он служит сейчас. Получается намного искренне и более открыто, чем просто печатаешь сообщение.

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо -10

Елена Орлова, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Можно сказать, что ручное письмо не теряет своей значимости. Только за один год физические лица отправили по территории Республики Беларусь более 13 миллионов писем. Рост таких открыток, писем он приходится в преддверии праздников.

День ручного письма 23 января отмечают во всем мире. А сам праздник был учрежден более 280 лет назад.  

Получается намного искренне и более открыто. 23 января можно было бесплатно отправить открытку или письмо -13

# общество # Почта Беларуси # Фотофакт # Елена Орлова

Другие новости рубрики

Все новости
«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям
23 января 2018 16:06

«Тёплые» патрули, или Как сотрудники ГАИ и Красного Креста помогают водителям

Сколько в Минске стоит одеться к зиме?
23 января 2018 15:52

Сколько в Минске стоит одеться к зиме?

Минский аэропорт ввел деловой дресс-код для таксистов
23 января 2018 15:46

Минский аэропорт ввел деловой дресс-код для таксистов