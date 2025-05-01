В Беларуси 2 мая начнут выплачивать матпомощь ветеранам Великой Отечественной войны

Традиционные подарки к празднику и дань уважения тем, кто сражался за свободу и мир. Уже завтра в Беларуси начнут выплачивать материальную помощь ветеранам. В 2025 году карточки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях до 3 сентября 1945-го, пополнятся на 5 тысяч рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По 2,5 тысячи к 80-летию Победы получат обладатели орденов или медалей СССР за самоотверженный труд в тылу, а также блокадники Ленинграда. Члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто могут рассчитывать на выплату в размере 1,5 тысячи рублей.

Зачисления будут производиться со 2 по 8 мая. Всего на выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено почти 13 миллионов рублей.