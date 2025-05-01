Выплаты матпомощи ветеранам ко Дню Победы начнутся 2 мая

Со второго по восьмое мая будут выплачивать матпомощь ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты в Telegram-канале.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые принимали участие в боевых действий по защите Родины до 3 сентября 1945 года получат матпомощь в размере 5 тыс. белорусских рублей.

Кроме этого, лицам, которые были награждены орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог размер выплаты составит 2.5 тыс. белорусских рублей.