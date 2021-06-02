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​В Беларуси 2 июня повышаются цены на автомобильное топливо

02 июня 2021 07:54
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Новости Беларуси. В Беларуси 2 июня на одну копейку повышаются цены на автомобильное топливо. Такая информация опубликована на сайте концерна «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Беларуси 2 июня повышаются цены на автомобильное топливо-1

Решение принято с учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынков нефтепродуктов. Таким образом, цена 92-го бензина составит 1 рубль 85 копеек, 95-го дизельного топлива – 1 рубль 95 копеек.

​В Беларуси 2 июня повышаются цены на автомобильное топливо-4

Тем временем белорусские нефтеперерабатывающие заводы увеличили переработку нефти в первом квартале в полтора раза. Это произошло на фоне стабильных поставок нефти из России.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Фотофакт

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