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Восстанавливают боевую технику под Борисовом. Как в Вооружённых Силах проверяют боеготовность?

02 июня 2021 07:27
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности. Тестирование проходит отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Подразделение пополнилось военнослужащими, призванными из запаса, и вышло на общевойсковой полигон под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восстанавливают боевую технику под Борисовом. Как в Вооружённых Силах проверяют боеготовность?-1

Андрей Федин, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил – начальник штаба вооружения:
В ходе мероприятий, связанных с формированием батальона, уже на сегодняшнем этапе батальон выполняет практические задачи по ремонту неисправных образцов вооружения и техники. На сборном пункте поврежденных машин сегодня сосредоточено уже 28 неисправных образцов. Ремонт шести из них завершен, и эти мероприятия продолжаются.

Восстанавливают боевую технику под Борисовом. Как в Вооружённых Силах проверяют боеготовность?-4

После проведения слаживания запасники участвуют в тактико-специальном учении по ремонту и восстановлению боевой и автомобильной техники.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Федин # Фотофакт

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