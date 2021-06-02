Восстанавливают боевую технику под Борисовом. Как в Вооружённых Силах проверяют боеготовность?

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности. Тестирование проходит отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Подразделение пополнилось военнослужащими, призванными из запаса, и вышло на общевойсковой полигон под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Федин, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил – начальник штаба вооружения:

В ходе мероприятий, связанных с формированием батальона, уже на сегодняшнем этапе батальон выполняет практические задачи по ремонту неисправных образцов вооружения и техники. На сборном пункте поврежденных машин сегодня сосредоточено уже 28 неисправных образцов. Ремонт шести из них завершен, и эти мероприятия продолжаются.