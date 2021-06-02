В Беларусь приходит летнее тепло. Температура поднимется до +23 градусов

Новости Беларуси. Календарное лето вступает в свои права. 2 июня прохлада начнет уступать позиции июньской погоде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Календарное лето вступает в свои права. 2 июня прохлада начнет уступать позиции июньской погоде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столбики термометров поднимутся до +23°С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабый северо-восточный 4-9 м/с. Ночью температура воздуха прогреется до 10 градусов.