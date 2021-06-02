Прямой эфир

В Беларусь приходит летнее тепло. Температура поднимется до +23 градусов

02 июня 2021 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Календарное лето вступает в свои права. 2 июня прохлада начнет уступать позиции июньской погоде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь приходит летнее тепло. Температура поднимется до +23 градусов-1

Столбики термометров поднимутся до +23°С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабый северо-восточный 4-9 м/с. Ночью температура воздуха прогреется до 10 градусов.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?
01 июня 2021 21:26

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?
01 июня 2021 21:10

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?

Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?
01 июня 2021 20:52

Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?