Участниками стали более сотни организаций из разных стран. В «Минск-Арене» продолжает работу «ТИБО-2021»

Новости Беларуси. В «Минск-Арене» продолжает работу Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 июня состоялось торжественное открытие «ТИБО-2021», одного из белорусских брендов, ставшего традиционным. Планируется, что работа выставки раскроет новый потенциал для работы в IT-сфере по всем направлениям. От государственных услуг, которые можно получить через интернет, до разработки единой платформы системы здравоохранения.

Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси:

Эта та медицинская платформа, которую мы разрабатываем. И эта платформа не является какой-либо константой, она будет введена в 2023 году. И вот на выставке мы смотрим в том числе те стартапы, те технологические решения, которые могли бы в ходе разработки нашей платформы стратегического направления быть внедрены как неотъемлемая, как составная часть этой платформы. Константин Шульган: «Говоря чисто о связных проектах, мы говорим о будущем. Это 5G»

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Девиз нашей экспозиции – это «Национальная инфраструктура пространственных данных – основа развития цифровой экономики». В системе предприятий Государственного комитета по имуществу создаются и ведутся цифровые базы пространственных данных, которые обладают полным спектром характеристик по земельным участкам, по объектам недвижимого имущества. И, соответственно, эти данные могут использоваться в последующем в различных отраслях нашей экономики для последующего развития их.