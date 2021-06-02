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Участниками стали более сотни организаций из разных стран. В «Минск-Арене» продолжает работу «ТИБО-2021»

02 июня 2021 07:04
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Новости Беларуси. В «Минск-Арене» продолжает работу Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками стали более сотни организаций из разных стран. В «Минск-Арене» продолжает работу «ТИБО-2021»-1

2 июня состоялось торжественное открытие «ТИБО-2021», одного из белорусских брендов, ставшего традиционным. Планируется, что работа выставки раскроет новый потенциал для работы в IT-сфере по всем направлениям. От государственных услуг, которые можно получить через интернет, до разработки единой платформы системы здравоохранения.

Участниками стали более сотни организаций из разных стран. В «Минск-Арене» продолжает работу «ТИБО-2021»-4

Дмитрий Пиневич, Министр здравоохранения Беларуси:
Эта та медицинская платформа, которую мы разрабатываем. И эта платформа не является какой-либо константой, она будет введена в 2023 году. И вот на выставке мы смотрим в том числе те стартапы, те технологические решения, которые могли бы в ходе разработки нашей платформы стратегического направления быть внедрены как неотъемлемая, как составная часть этой платформы.

Константин Шульган: «Говоря чисто о связных проектах, мы говорим о будущем. Это 5G»

Участниками стали более сотни организаций из разных стран. В «Минск-Арене» продолжает работу «ТИБО-2021»-7

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Девиз нашей экспозиции – это «Национальная инфраструктура пространственных данных – основа развития цифровой экономики». В системе предприятий Государственного комитета по имуществу создаются и ведутся цифровые базы пространственных данных, которые обладают полным спектром характеристик по земельным участкам, по объектам недвижимого имущества. И, соответственно, эти данные могут использоваться в последующем в различных отраслях нашей экономики для последующего развития их.

Участниками стали более сотни организаций из разных стран. В «Минск-Арене» продолжает работу «ТИБО-2021»-10

В 2021 году участниками стали более сотни организаций из десятка стран. Деловая программа форума включает тематические мероприятия – конференции, семинары, тренинги и выставки. Более чем за четверть века «ТИБО» стал уникальной площадкой для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере и механизмов внедрения новейших технологических трендов.

# It-технологии # общество # Дмитрий Пиневич # Николай Бобер # Фотофакт

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