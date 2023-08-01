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«Зелёная» ветка увеличится на 7 км! В Минске строят новые станции метро – в чём их особенность?

01 августа 2023 20:17
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Новости Беларуси. В столице начали строить новый участок Зеленолужской ветки метрополитена. На площадке идут подготовительные работы по прокладке линии в сторону микрорайона Зеленый Луг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом направлении появится четыре станции: «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». После их введения в эксплуатацию подземная магистраль увеличится более чем на 7 километров. Тем временем станции южной стороны «зеленой» ветки планируют открыть уже в следующем году.

В числе первых посетителей на платформу «Аэродромной» спустилась наш корреспондент Дарья Седун.

«Зелёная» ветка увеличится на 7 км! В Минске строят новые станции метро – в чём их особенность? -1

33 станции, 116 километров пути и около 400 вагонов. Ежедневно Минский метрополитен перевозит около 700 тысяч человек. С открытием новых станций Зеленолужской ветки эта цифра увеличится.

«Зелёная» ветка увеличится на 7 км! В Минске строят новые станции метро – в чём их особенность? -4

Дарья Седун, корреспондент:
Над будущей станцией метро «Аэродромная» находится один из самых густонаселенных районов города и он продолжает прирастать новыми квадратными метрами. А значит, еще больше пассажиров с нетерпением ждут открытия подземки. Добираться до любой точки города станет проще и быстрее. Под землей все готово на 85 %.

«Зелёная» ветка увеличится на 7 км! В Минске строят новые станции метро – в чём их особенность? -7

Сергей Рудаковский, заместитель главного инженера панельного отряда УП «Минскметрострой»:
Строить мы ее начали в 2019 году. На текущий момент здесь уже все строительно-монтажные работы подходят к финишу, остались у нас отделочные работы. Сейчас у нас ведутся завершающие по подпорному участку, ведется монтаж оборудования, в частности эскалаторно-лифтового.

«Зелёная» ветка увеличится на 7 км! В Минске строят новые станции метро – в чём их особенность? -10

Особенность станции – большой поток пассажиров. Поэтому прямо на входах оборудуют широкие эскалаторы, они, к слову, будут белорусского производства, предусмотрено два больших вестибюля.

Подробнее в видеоматериале.

# Минское метро # общество # Дарья Седун # Георгий Протасов # Александр Черников # Аркадий Арутюнян # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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