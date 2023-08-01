«Зелёная» ветка увеличится на 7 км! В Минске строят новые станции метро – в чём их особенность?

Новости Беларуси. В столице начали строить новый участок Зеленолужской ветки метрополитена. На площадке идут подготовительные работы по прокладке линии в сторону микрорайона Зеленый Луг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом направлении появится четыре станции: «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». После их введения в эксплуатацию подземная магистраль увеличится более чем на 7 километров. Тем временем станции южной стороны «зеленой» ветки планируют открыть уже в следующем году. В числе первых посетителей на платформу «Аэродромной» спустилась наш корреспондент Дарья Седун.

33 станции, 116 километров пути и около 400 вагонов. Ежедневно Минский метрополитен перевозит около 700 тысяч человек. С открытием новых станций Зеленолужской ветки эта цифра увеличится.

Дарья Седун, корреспондент:

Над будущей станцией метро «Аэродромная» находится один из самых густонаселенных районов города и он продолжает прирастать новыми квадратными метрами. А значит, еще больше пассажиров с нетерпением ждут открытия подземки. Добираться до любой точки города станет проще и быстрее. Под землей все готово на 85 %.

Сергей Рудаковский, заместитель главного инженера панельного отряда УП «Минскметрострой»:

Строить мы ее начали в 2019 году. На текущий момент здесь уже все строительно-монтажные работы подходят к финишу, остались у нас отделочные работы. Сейчас у нас ведутся завершающие по подпорному участку, ведется монтаж оборудования, в частности эскалаторно-лифтового.