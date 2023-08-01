В Минске установили умный светофор – он подсвечивает пешеходный переход в темноте

Новости Беларуси. Умный светофор появились на улице Сурганова напротив дома № 76, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь расположен регулируемый пешеходный переход. Это ноу-хау для столицы.

Светофоры оборудованы специальной подсветкой, которая включается в темное время суток. При горении зеленого сигнала подсвечивается зона пешеходного перехода, а при включении красного освещается территория подхода в нему. Локацию выбрали неслучайно: здесь большой поток людей. Проект пилотный. В будущем его планируют применить на других участках.

Евгений Жидкевич, заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Госавтоинспекцией принимаются меры по повышению безопасности как на регулируемых пешеходных переходах, так и нерегулируемых. Гражданам необходимо в ночное время быть внимательными при переходе проезжей части. Быть готовыми к возможному движению транспорта и дополнительно обозначать себя световозвращающими элементами.