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В Минске установили умный светофор – он подсвечивает пешеходный переход в темноте

01 августа 2023 20:15
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Новости Беларуси. Умный светофор появились на улице Сурганова напротив дома № 76, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь расположен регулируемый пешеходный переход. Это ноу-хау для столицы.

В Минске установили умный светофор – он подсвечивает пешеходный переход в темноте-1

Светофоры оборудованы специальной подсветкой, которая включается в темное время суток. При горении зеленого сигнала подсвечивается зона пешеходного перехода, а при включении красного освещается территория подхода в нему. Локацию выбрали неслучайно: здесь большой поток людей. Проект пилотный. В будущем его планируют применить на других участках.

В Минске установили умный светофор – он подсвечивает пешеходный переход в темноте-4

Евгений Жидкевич, заместитель начальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекцией принимаются меры по повышению безопасности как на регулируемых пешеходных переходах, так и нерегулируемых. Гражданам необходимо в ночное время быть внимательными при переходе проезжей части. Быть готовыми к возможному движению транспорта и дополнительно обозначать себя световозвращающими элементами.

В Минске установили умный светофор – он подсвечивает пешеходный переход в темноте-7

Такие умные светофоры уже успешно внедрены в крупных городах России и Казахстана. И, как показывает опыт зарубежных коллег, количество ДТП на таких участках снижается в среднем на 70 %.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Евгений Жидкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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