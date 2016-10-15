В Беларуси 15 октября празднуют Всемирный день сельских женщин

Новости Беларуси. Женщины которые поют, занимаются цирковым искусством и прививают любовь к книгам.

Всемирный день сельских женщин 15 октября празднуют представительницы прекрасного пола нашей страны.

Беларусь входит в число стран, где созданы наиболее благоприятные условия для

работы, материнства и рождения детей в небольших населенных пунктах. И слово самореализация на селе давно не пустой звук. Свидетельство – героини нашего следующего материала.

Практически каждый день этот сельский дом культуры превращается

в настоящую цирковую арену. Пусть и без купола и слонов, но с гимнастами,

жонглерами и сложными акробатическими номерами.

И все это благодаря ей, покорившей взыскательную публику Великобритании, но вернувшейся в родные

Чернавчицы.

Светлана Капустюк, руководитель образцовой детской цирковой студии:

Музыка у меня, во мне. Костюмы у меня дома, на работе. И все вокруг меня связано с работой. И дети также это впитывают.

Идея развивать в глубинке акробатику, а позже и цирковое искусство появилась у ее родителей почти полвека назад.

Сегодня Светлана Капустюк и тренер, и худрук, и первый пример для подражания – не только для

местной детворы, но и для собственных детей.

Маргарита Капустюк:

В одном выступлении я на катушках обручи кручу. Потом просто обручи. В одном перевороты. В каждом номере свой элемент.

Светлана Капустюк:

Когда они приходят скованные, потом этот вид – цирковой жанр я имею в виду, он их раскрепощает.

Они становятся уверенными в себе, красивыми, стройными.

Житель агрогородка Мокрое Людмила Улога цирковому искусству предпочитает эстрадный вокал. Хотя на рабочем месте любимые песни особо не напоешь.

Под присмотром матери троих детей культурный центр всей округи – сельская библиотека.

Людмила Улога, библиотекарь Мокровской:

Я же ещё провожу всяческие мероприятия с детками, тоже привлекаю к чтению.

Мы о сказках с ними разговариваем, играем, викторины проводим.

А вот в доме культуры, что по соседству, можно смело дать волю эмоциям. Кстати, их у девушки из глубинки в последнее время хоть отбавляй. Семья победила сначала в районном, а потом и в областном конкурсах

«Властелин села». Пришло время защищать честь близкой сердцу деревни на республиканском уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Улога:

Если не сидеть на месте, к чему-то стремиться, то можно найти себе везде отдушину, найти занятие по душе.

И несмотря на то, что у нас нет таких развлекательных центров в деревне, но находим время, с детьми выезжаем в областные центры, в столицу, ездим смотрим мир. Ходим на выставки, посещаем и музеи.

И все же самая долгожданная похвала в праздничный день не грамоты и награды, а теплые слова детей.

Егор Улога:

Мама очень красивая. Она поет, участвует во всяких конкурсах и очень вкусно готовит.

Вот такие они, искренние, энергичные и полные жизни королевы белорусских сел. Без которых нашу глубинку уже невозможно представить.