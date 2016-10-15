Стоит ли делать прививку от гриппа и будет ли эпидемия этой зимой: первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе «Картина мира»

В ряду опасностей – всевозможные заболевания. Иногда прививочку можно сделать, чтобы уберечься от болезней. А иногда просто вести здоровый образ жизни. Никто не сохранит здоровье так, как мы это можем сделать сами. Но система здравоохранения существует. И к ней –немало вопросов, на некоторые ответит сегодня первый заместитель министра Дмитрий Пиневич. Он в нашей студии.

Дмитрий Леонидович, здравствуйте.

Когда мы говорим здравствуйте, мы же желаем здоровья друг другу. Белорусы вообще здоровая нация? Моно сравнить нас с россиянами, немцами, американцами?

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Я думаю, что мы в этом отношении не сильно выбиваемся из общестатистических данных. Заболеваемость растет. Это связано с тем, что мы живем дольше. Это первое. И диагностируем лучше. Как говорят, любой здоровый – это недостаточно обследованный больной. В любой шутке есть доля шутки. В чем мы уступаем европейским странам? В продолжительности жизни. И поэтому это основная наша задача, не только здравоохранения, но и социальных институтов для того, чтобы мы жили дольше. И что немаловажно – качественно.

Белорусы очень много лекарств покупают и употребляют. Как мне кажется. Мне трудно сравнить. Хотя есть статистика. В США среднедушевые расходы на лекарства – 1000 долларов в год, во Франции и Германии – около 600, Латвия и Польша – 300. У нас, наверно, меньше, чем в Латвии и Польше?

Дмитрий Пиневич:

Мы считаем в долларах. Наверно, была бы другая статистка, если бы мы считали в упаковках или таблетках. Но в любом случае у нас будет меньше, потому что наш рынок – чуть меньше 700 миллионов долларов. Если арифметически рассчитаем, получится около 70 долларов на человека в год. Но ведь это связно со стоимостным фактором. У нас стоимость упаковки даже в сравнении с Российской Федерацией меньше в 1,5-2 раза. Сейчас эта тенденция немножко выравнивается. Мы не говорим по отношению к стоимости на европейском рынке и на рынке США. Ситуация, когда мы обсуждаем, что многие препараты наши граждане покупают за рубежом и говорят, что в Москве, Смоленске, Варшаве, Вильнюсе дешевле купить те или иные препараты, это около 20 оригинальных препаратов. И то эта разница в стоимости за рубежом и у нас этих брендовых препаратов уже снижается. Думаю, что скоро сведем к нулю. Уже мы выработали некие механизмы работы с поставщиками непосредственно, с заводами, которые поставляют, не с представительствами, а с заводами.

Вы сказали, что белорусы покупают в России и других странах. Многие покупают, это статистика не учитывает. Везут из-за рубежа, потому что некоторые препараты в Беларуси не сертифицированы. А врачи подсказывают: есть такое лекарство.

Дмитрий Пиневич:

С каждым годом расширяется сеть аптечных учреждений государственной и негосударственной форм собственности. Баланс пятьдесят на пятьдесят сохраняется. Никаких препон, никакой платины расширению этого рынка мы не ставим. Это должно быть регулирование общими вопросами.

Есть же перечень препаратов, которые разрешены к продаже. Что это – не платина?

Дмитрий Пиневич:

У нас около 6 тысяч препаратов зарегистрированных. Они закрываю, я полагаю, почти всю потребность. В Российской Федерации – больше, в Америке – несоизмеримо больше. Мы должны понимать, что фармрынок – это коммерческий рынок. Посмотрите на рекламу.

Мы хорошо знаем, поскольку размещаем рекламу, но приходится меньше, потому что вы запрещаете.

Дмитрий Пиневич:

Мы закрываем рекламу рецептурных препаратов. Мы должны это четко понимать. Ни один фармацевтический рынок ни в одной стране мира не находится в свободном полете. В Америке есть целая система аккредитации, которая крайне жестко допускает те или иные препараты на рынок. Потому что американцы уже столкнулись, когда многомиллиардные иски предъявляли общества защиты прав потребителей, пациентов, когда тот или иной некачественный продукт выходил, рекламировался, затем были достаточно печальные последствия.

Лекарства пьют, чтобы спастись или уберечься от какой-то болезни. Какие болезни сегодня наиболее угрожают белорусам?

Дмитрий Пиневич:

Живя в европейском регионе, конечно же, мы болеем теми болезнями цивилизации, которая наступает на нас. Если взять структуру смертности, болезни сердечно-сосудистой системы на первом месте так и остаются.

Инфаркты, инсульты.

Дмитрий Пиневич:

Совершенно верно. Онкология, травмы, отравления. Затем идут по нисходящей заболевания. Вышли новые мировые угрозы, которые обсуждаются на уровне ВОЗ, – это эпидемия ВИЧ-инфекции, проблема туберкулеза. Для нас это проблема не столько заболеваемости (заболеваемость у нас падает по туберкулезу), сколько резистентности.

Последняя сессия белорусского парламента пятого созыва. Я работал в этом составе. И Вы были на сессии в Совете Республики. Мы ратифицировали соглашение о сотрудничестве Беларуси с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Там же большие деньги выделяют Беларуси?

Дмитрий Пиневич:

Мы работаем уже более 12 лет. С этим новым грантом у нас получится чуть мене 120 миллионов долларов. Сейчас мы этот грант утверждаем. Более 24 миллионов долларов на выделяет Глобальный фонд. Очень важно: доноры Глобального фонда – разные. Это и страны, и крупные корпорации.

Мы тоже доноры? Мы платим?

Дмитрий Пиневич:

Нет, мы не платим. Более того, мы раньше получали гранты от Глобального фонда в связи с тем, что мы относились к странам с низким уровнем развития экономики, социальных институтов. Скажем так, к странам третьего мира. А потом мы выпали, потому что мы уже перешли на другую ступеньку в уровне социальной защиты, подушевого дохода. Но, в связи с тем, что предыдущие гранты и работа со структурами Глобального фонда заслужили положительные оценки и во многом стали модельными не только для постсоветского региона, но и для Восточной Европы, было предложено Глобальным фондом продлить гранты до 2018 года.

В числе первых заболеваний, от которых смертность наступает, Вы назвали: рак, сахарны диабет. Но не СПИД. Почему СПИД считается чумой и ХХ века, и ХХІ века. Оказывается, от него не так уж и умирают, как от других болезней. Огромные деньги выделяются.

Дмитрий Пиневич:

Во-первых синдром иммунодефицита или ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое передается. Поэтому международные организации в условиях, скажем так, транснациональных коммуникаций заинтересованы в прекращении эпидемии как таковой. Работа с международными организациями по ВИЧ-инфекции нам позволяет и разрабатывать собственные препараты. Мы для ВИЧ-инфицированных начинаем производить собственные препараты. Произвели препарат третьего поколения, которым вооружается скорая помощь. Если инфаркт возникает, в течение часа мы доезжаем до лаборатории, то может скорая помощь ввести препарат и тромб растворяется, инфаркт ликвидируется. Раньше человек когда переносил инфаркт, мы его укладывали в постель. Чуть ли не месяц он не вставал. И потом полгода мы его учили ходить. Сейчас около недели уходит на реабилитацию. Он встает и идет совершенно активно.

Грипп. Сейчас сезон подъема заболеваний. Начинают прививки делать. Возвращаясь к лекарствам. Если прививка не французская, а российская или китайская – такую прививку делать не будем. Возвращаемся к белорусским лекарствам. Есть же психологический барьер, когда человек думает: так, если это лекарство произвели в Германии, значит, оно мне поможет. И помогает действительно. Если он читает, что там страна, которой он не очень доверяет, не действует это лекарство. Голова не престает болеть.

Дмитрий Пиневич:

Кончено важно, где сделана таблетка. Но я еще раз хочу сказать, что субстанция покупается, ведь наших собственных субстанций не так уж и много.

Давайте о прививках от гриппа. То, что сейчас волнует. Вы сами сделали прививку от гриппа?

Дмитрий Пиневич:

Нет, не сделал, сделаю в понедельник, потому что бригада приехала, а Вы меня вырвали на разговор. Это уважительная причина. Но я обязательно сделаю, потому что я делаю прививки. если делаешь прививку, даже если ты перенесешь заболевание, оно переносится легче.

Какую вакцину?

Дмитрий Пиневич:

Субстанция «Петровакс», петербургская вакцина. Очищена, доведена, расфасована на Белмедпрепаратах. Все, что мы закупаем по конкурсу, поверьте, проходит через наши лаборатории и жесткий контроль. Резонансный случай в Гродно с прививкой девочке. Когда мы прививочную кампанию ведем, мы под лупой такой смотрим препарат, который выходит, любой препарат, и импортный, и отечественный.

Давайте вернемся к гриппу. Будет эпидемия гриппа в этом году? Вы же прогнозируете. И какой грипп? Прививку сделали, а вдруг опять свиной или птичий.

Дмитрий Пиневич:

Эпидемический подъем будет прогнозироваться на конец января, как обычно, февраль. Не ранее. Он будет протекать с теми же штаммами вируса гриппа, которые мы прогнозируем, которые есть в этой прививке. Ведь когда мы делаем прививку, мы не можем привить от всех видов.

Я поэтому и спрашиваю: зачем ее делать? Я не агитирую, каждый принимает решение.

Дмитрий Пиневич:

Совершенно верно. В 90% случаев эпидемия будет развиваться с таким-то видом вирусных штаммов. Соответственно и вакцина готовится под прогнозируемую эпидемию. Поэтому когда спрашивают, почему я привился и приболел, – потому что есть вероятность того, что ты попал в тот штамм, который отсутствует в вакцине. Но само действие вакцины заключается в том числе в общем подъеме иммунитета. Контингент, который обязан прививаться, понятно, что прививается. Это медицинские работники. Их уговаривать особо не надо. Есть противопоказания, когда люди не прививаются.

Еще одна тема. Больше характерна для соседних стран. Но она на слуху. Вот в Польше были массовые выступления против абортов. В России собирают подписи под петицией, даже Патриарх Кирилл подписался за то, чтобы вывести аборты из медицинской страховки. В Беларуси эта тема актуальна или нет?

Дмитрий Пиневич:

У нас за последние лет 5 уменьшилось количество подростковых абортов. Это очень хорошо. Лет 15 назад было ужасающее количество абортов по отношению даже к родам. Сейчас эта цифра уменьшилась, он среднеевропейская. Ставить жесткий запрет. Во-первых, у нас четко оговорено в законодательстве очень четко, когда мы делаем аборты. Это медико-социальные показания, генетические показания. Это жестко ограничено. Право у женщин остается, но мы стараемся это сделать мягко и предоставить ей все возможные шансы, информацию, поддержку с тем, чтобы она этот шаг не сделала, чтобы наших деток было больше. Рождаемость растет.

Что всем нам приятно. Дарья Домрачева недавно родила. Рожала в Беларуси, не поехала к Бьерндалену в Норвегию, где уровень медицины не ниже, чем в Беларуси. Патриотизм?

Дмитрий Пиневич:

Дарья могла поехать куда угодно. И супруг, и доходы позволяли. Но человек принял правильное решение. Вообще нужно идти к доктору, в учреждение к доктору. Это действительно так. У нас уровень младенческой смертности составляет 3 промилле. 3 случая на 1000 родившихся. Это хорошие цифры, они среднеевропейские. На что обращают внимание: 40% смертей в детском возрасте – это смерть от внешних причин. До 5 лет вообще 40%. 25% детей до 18 лет умирает от внешних причин. Выпадение из окна…

День матери 14 октября. Пожелаем удачи всем матерям, которые родили детей и тем, которые собираются это сделать.

Дмитрий Пиневич:

И тем, которые хотят это сделать.

17 числа праздник. Я Вас поздравляю. 17 октября – день рождения Дмитрия Пиневича, который сегодня был гостем нашей программы. Желаем вам быть здоровым и рассказывать приятные новости из области здравоохранения.

Дмитрий Пиневич:

Спасибо большое.