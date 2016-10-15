Безопасность на улице и дома: готовы ли белорусы к чрезвычайным ситуациям

Мир стал опасней в целом. Или так кажется «благодаря» массовой информации, атакующей человека: газетным словом, из автомобильного радио, дома телевизионный ящик возбуждает сознание, из компьютера скачут информационные чертики, смартфон держит в курсе событий и в напряжении, а еще рекламные щиты и мониторы, соседка или подруга перескажет экстренную новость… И чаще всего – это, извините, чернуха и порнуха… Без маньяка с бензопилой хватает страхов о терактах, о пропавших самолетах, наводнения и пожары смывают и сжигают, землетрясения рушат города, угарный газ забирает жизни… Можно бесконечно продолжать этот список, поскольку он неисчерпаем. Но готовы ли мы к ним, к разным неприятным неожиданностям? В Беларуси так спокойно и благостно жить, что инстинкт самосохранения, извините, притупляется. Анастасия Бенедисюк продолжит тему.

Валентина Вапаева:

Вот калоша, которую надену на розетку, чтобы было безопасно от грозы. Так меня научили родители с детства

Из уст в уста – не только народное творчество, но и основы безопасности. Валентина Вапаева в свои 80 пусть и боится больше всего грозы, но точно знает, как вести себя, коль небо молнии раскаляют. Калоша – это что еще! Вот елку – в окно и животное черное в доме – это, уверяет, обязательно. А еще в грозу есть запрещается – ложки-то металлические.

Валентина Вапаева:

Нельзя во время грозы подходить к окнам. Окна притягивают к себе. Даже на улицу когда выходишь с зонтом, зонт тоже является притяжателем молнии.

Она и сама видела да и от других слышала, как молния уничтожала дома, страдали люди. А стихию не прочувствовала лишь от того, уверена пенсионерка, что четко соблюдала главное руководство к действию – народные поверья. В противостоянии с грозой, продолжает пенсионерка Вапаева, все средства хороши, в том числе и обоснованные наукой. Потому во время ненастья женщина старается на улицу не выходить.

А совсем недавно путеводитель в мире природы уже для всех белорусов запустили и в профильном ведомстве. «Помощь рядом» от МЧС страны уже скачали 30 тысяч пользователей смартфонов. В одном приложении – вся профилактическая информация, а также карта неблагоприятных явлений. На телефон, причем Интернет в данном случае не нужен, ежедневно приходит оповещение о ситуации за окном.

Марина Цыбульская, учитель географии и ОБЖ:

К сожалению, в современном мире чрезвычайные и опасные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью повседневной жизни.

А это уже приложение на практике. Столичная гимназия. Урок ОБЖ. Вообще, Марина Михайловна – учитель географии. Ей бы – о катаклизмах природных (землетрясение, цунами), но, шутит, и на таком уроке знания эти не лишни. Беларусь пусть и находится в поясе не сейсмическом, но кто знает, где затрясет, как на нас отразится. А может происшествие чрезвычайное и вовсе настигнет во время каникул или отпуска. Вот тебе и козырь.

Курс изучения основ безопасности жизнедеятельности изучают маленькие белорусы с начальной школы еще. И вот что интересно: отметки, к примеру, этим семиклассникам не ставят. Но энтузиазма у ребят при ответах!.. На уроках и искусственное дыхание делать учат, и, как пожар потушить, покажут, и жгут в каком месте наложить, укажут.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

101, 102, 103 – это что за номера? От зубов не отскакивают?

Ученица:

Нет.

А зря. Зато экстренные 911 еще из фильма «Один дома», где маленький и изобретательный Кевин легко справляется с двумя грабителями, на зубок знает не одно поколение. Эта же лента – уже своеобразное пособие. Так как же действовать в нестандартной ситуации?

Набравшим, кстати, 911 в Беларуси, тоже помогут. Номера всех экстренных служб соединены. Меж тем, возможно, и благодаря культовой ленте и урокам ОБЖ, этот парень смог лично побороть стихию.

Александр Гончаров:

Увидел искру на проводе. Уже начала гореть скатерть. На кухне стоял кувшин с водой, я вытянул из розетки провод, начал скатерть поливать водой.

Ученик 4 класса. И он уже знал: сперва 101, затем звонок маме и параллельно битва с огнем. Спасатели приехали, когда очаг возгорания был уже устранен.

Лариса Гончарова, мама Александра:

Я очень испугалась. Потом начали хвалить. Сказали, что даже взрослые люди так не ориентируются. Как сориентировался он.

Эти девушки тоже юные спасатели. Правда, боролись не со стихией – с человеком. Их было трое, возвращались домой с прогулки, как вдруг в окне троллейбуса увидели ужасающую картину: мужчина избивал пенсионера.

Елена Казак и Екатерина Штуро:

Ангелина побежала дедушке помогать, а мы с Катей, побежали за преступником. Догнали его.

Студенток 2 курса столичного колледжа правоохранители потом обязательно поблагодарят за помощь и такую отвагу, а вот родители успеют изрядно переволноваться: они-то вон какие хрупкие. В том числе и в целях самообороны той самой самообороне в Беларуси учат в десятках спортивных школ.

Тренеры – профессиональные спортсмены, ученики – да любой желающий! Младшему, кстати, лишь 8. Но сегодня занятие пропустил, дела. А вот папа его, инженер по профессии, не пропускает ни одной.

Антон Назаренко, спортсмен, тренер по самообороне:

Занятие спортом – это не только техника. Это помогает в сложных ситуациях избежать конфликта.

Торговый центр. Самое сердце столицы. Неделю назад одной из женщин удалось спастись от вооруженного топором и бензопилой парня именно благодаря своей физической подготовке.

Владимир Янчук, доктор психологических наук, профессор:

Я всегда выступаю ярым противником посыпания головы пеплом, если что-то произошло. Случается везде. Общество, думающее о завтрашнем дне, должно из этих уроков делать выводы.

И выводы, наверняка, сделали многие. Учиться лучше на чужих примерах, пусть порой и таких трагических. Год 1999-й. Анастасии лишь 10. В городе – большой праздник, торопятся успеть. Как вдруг…

Анастасия Колесник:

Я помню эти капли, которые просто летели, как пули, и пробивали землю. Через несколько секунд – стена дождя. Ливень такой, что ничего не было видно.

Тысячи человек тогда ринулись к метро «Немига», чтобы спастись от стихии. Толпа, паника… 53 человека были раздавлены, еще 154 – получили ранения. Анастасии с мамой тогда повезло: в подземку забежали одними из первых, затем их прижали к стене. Это и спасло, они буквально ползли по ней.

Анастасия Колесник:

Влияние толпы, конечно, приводит к таким последствиям, но, когда ты в ней оказываешься, очень сложно сохранять самообладание.

«S-самообладание» – скажут после о девушке на этом видео. Ей всего 24, два месяца как работает в ломбарде.

Девушка не только не растерялась, она, кажется, заставила оплошать и самого грабителя. Затем нажала «тревожную кнопку».

Вслушайтесь только: каждую минуту в мире умирает 100 человек. 35 человек ежечасно сами становятся чьим-то палачом – речь о вооруженных конфликтах. Теряем человека при нападениях ежеминутно и в мирной жизни, хотя таковой с такими цифрами ее уже тоже зачастую назвать трудно. Речь о США, Мексике, Бразилии… И изредка, будто гром средь ясного неба, в Беларуси.

А ведь еще и природные катаклизмы, от одного только землетрясения в Японии ежегодно умирают десятки тысяч человек. Японцы привыкли и даже ждут, к примеру, в таких вот капсулах. У нас нет цунами и извержения вулканов тоже нет, но, может, пора запастись просто калошей или веточкой ели. Или просто установить приложение на смартфон, а может тщательнее изучать ОБЖ в школе. Или учиться на примерах своих детей и самим быть примером, и рассказывать, чтоб предостеречь. И главное – не быть безучастным.