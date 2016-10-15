Мама: призвание, профессия и праздник

О рождении детей говорили с нашим гостем и, как бы не менялся мир, это событие для людей остается самым важным. И мама, как и прежде, – главный в жизни человек. О мамах разных и всегда родных расскажет нам Илона Волынец.

Мамы – такие разные, но утро большинства из них начинается одинаково… Отыскать в шкафчике потерянный сандалик, натянуть на свое сонное чадо штаны пытаются и папы. Но это, скорей, исключение.

Алексей Долбик:

Мама у нас отличная, самая лучшая. Она более ответственная и убегает на работу еще раньше.

Пока одни мамы собирают детей, а затем спешат на работу, другие, как, к примеру, Тамара, – уже на работе. Декретный, хоть и отпуск, но точно без отгулов и выходных. Вот уж действительно – 7 «я». Но, похоже, отдельных «я» здесь и нет. Заботиться друг о друге в доме Матуленко учат с пеленок.

Тамара Матуленко, многодетная мать:

Чтоб они были доброжелательные, умные, честные. Мне бабушка говорила, что надо с людьми быть добрыми, никогда людей от себя не отталкивать. Никогда не закрывать двери, пусть дверь будет всегда открыта.

На этой неделе многодетная мама получила орден Матери. Для детей награда пока вроде погремушки. Хотя старшая дочь уже точно знает, какой она будет, когда вырастет.

Маленькая помощница проводит для нас небольшую экскурсию. По-хозяйски проверяет несушек, с гордостью показывает семейную кормилицу. А тем временем семья накрывает праздничный стол. Поздравить маму с ее днем спешит каждый малыш. Но, судя по атмосфере, теплые слова в этом доме звучат не только по праздникам.

Вместе подурачиться и повеселиться любят и в этой семье. У Вани неплохие успехи в каратэ, Рома и Женя любят футбол, Диана увлекается вышивкой, Дима – шашками. Они талантливые и удивительные по-своему дети. Только главные слова о маме адресуют чужой, но уже такой родной тете Ире. Доверие этих детей она завоевывает каждый день. Ведь теплому слову «мама» нужно соответствовать.

Ирина Секова, родитель-воспитатель SOS-Детской деревни:

Это моя жизнь, это мои дети. Делимся своими радостями, огорчениями. Это смысл моей жизни.

Жизель, спящая красавица, Джульетта… В ее репертуаре – самые заметные ведущие партии. Ирина Еромкина в представлении не нуждается. Заслуженная артистка Беларуси, прима Большого театра. Но, оказывается, главная ее роль – мамы в большой семье.

Ирина Еромкина, многодетная мама:

Мне рассказывали, внушали, что балерина после родов танцевать не сможет. Войти в форму тяжело. Дети все равно важней. Ну, потанцую я еще 5 лет, все равно балет закончится. Для меня состояться, как женщина, как мать, было главнее.

И смогла, и состоялась! Ирина по-прежнему востребованная и успешная балерина. И при этом счастливая мама, причем троих детей.

В хореографический колледж Ирину привела как раз мама. И не ошиблась. Детское хобби превратилось в призвание.

Ирина Еромкина, многодетная мама:

Она всегда говорила: ты сможешь, у тебя получится! Это то, что я говорю теперь Ксюше!

Мамины пуанты вполне могут пригодиться дочкам. У Ксюши отличная растяжка, освоить танцевальные «па», еще сама того не понимая, стремится и вторая малышка.

Ирина Еромкина, многодетная мама:

Всевышний закон, который есть: если Бог дает ребенка, значит, и в остальном он поможет.

Илона Волынец, корреспондент:

Бывает так, что загрущу,

Из сил я выбьюсь и устану,

Прижмусь к знакомому плечу

И на душе полегче станет.

Да, так бывает, это жизнь.

В ней много правды и обмана.

Но слышу: «Доченька! Крепись!»

Ну, кто так скажет? Только Мама!

А у нее седых волос –

Все больше, больше с каждым годом…

Молю, чтоб ангел ей принес

Любовь и мир под небосводом…