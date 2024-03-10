В Беларуси 12 марта начнётся выдвижение кандидатов в делегаты ВНС

В Беларуси продолжается укрепление политической системы. Уже на следующей неделе начнется выдвижение кандидатов в члены Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как ранее подчеркивал глава государства, этот процесс должен быть максимально демократичным. Также с 12 марта начнется выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания от субъектов гражданского общества. Только ими в высший орган народовластия будет направлено 400 человек.

Пятую часть из них составят делегаты от Федерации профсоюзов Беларуси. Именно их избрание станет основным вопросом на внеочередном съезде ФПБ, который запланирован на 5 апреля.

Следующая неделя будет насыщена и мероприятиями в честь 30-летия принятия Конституции Беларуси. В связи со стремительно меняющимися политическими, социально-экономическими и культурными реалиями большинство наших граждан поддержало изменения и дополнения в главный закон страны, проголосовав за них на республиканском референдуме в 2022 году. По определенному тогда пути и ведутся государственные преобразования в политической сфере: формирование Всебелорусского народного собрания как конституционного органа, движение в сторону партийного строительства, укрепление институтов гражданского общества.