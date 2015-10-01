Новости Беларуси. «Нерушимое братство – 2015». Вооруженные силы Беларуси приступили к совместным учениям миротворческих сил ОДКБ. Главная цель тренировок в Армении — подготовка и ведение операций по поддержанию мира в Кавказском регионе. Ожидается, что особое внимание будет уделено совершенствованию боевой слаженности миротворческих контингентов стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности:

Мы в 2015 году провели широкомасштабные учения с коллективными силами оперативного реагирования, с коллективными силами быстрого развертывания. Мы провели ряд сборов с представителями спецслужб и правоохранительных органов. Вот этими учениями «Нерушимое братство» с нашими контингентами миротворческих сил со всех государств-членов ОДКБ, которые входят в состав коллективных миротворческих сил Организации, мы завершаем этап совместной подготовки.

Кроме того, на полигоне Баграмян пройдут практические занятия по огневой, военно-медицинской и инженерной подготовке. Уже сегодня, 1 октября, белорусские миротворцы совместно с личным составом контингентов вооружённых сил Армении, Казахстана, Кыргызстана и России приступят к выполнению учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.