В Беларусь запретили ввоз секонд-хенд вещей из ЕС! Почему нам не нужны европейские обноски?

В гибридной войне заряжают и экономические снаряды. Старые, но недобрые санкции. Недавно Запад объявил о введении очередных ограничений, которые касаются запрета на ввоз в Беларусь секонд-хенда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кажется, что и запрещать уже нечего, раз добрались до бэушной одежды. Но и своя рубашка ближе к телу, а белорусский легпром работает на всю катушку, поэтому уж точно без обновок не останемся. Кристина Протосовицкая изучила изнанку вопроса.

Портрет покупателя секонд-хенда в Беларуси будет разным. С одной стороны – пенсионеры, мамы с детьми, дачники, а с другой – молодежь, которая, как в квесте, охотится за брендами. Причем это становится отдельным досугом у подростков. А кто-то заглядывает как в музей посмотреть, а вдруг что-то приглянется, любители шопинга и адепты разумного потребления.

Ольга Масюк, продавец:

Начиная от подростков, у нас с момента смены товара в зал вбегают и абсолютно маленькие дети, лет от силы 10, и в то же время пенсионеры приходят, причем достаточно пожилого возраста. Рады их видеть. Пенсионерам 25 % скидка. Что же, громкие заголовки этой недели разочаровали и тех, и других. Из-за крайнего пакета санкций ЕС в Беларусь запрещен ввоз вещей секонд-хенда. Те, кто еще вчера декларировали социальные принципы с высоких трибун, сегодня беспринципно наплевали на них. Решение если и ударит, то только по уязвимым категориям.

Это хорошее подспорье. Я помню, в советское время, когда маме приходилось перешивать на швейной машинке все из своих старых платьев, наша белорусская одежда очень хороша. Там я могла бы купить одну кофточку или платье раз в полгода, а здесь я могу эти же платья покупать каждый месяц.

В этой точке Бреста всегда жизнь идет не по сезону. В разгар летних температур в работе осенняя коллекция. А всего их обновляют 5 раз за год. 30 % тканей белорусского производителя, фактор сырьевой безопасности. И это лишь один из брендов, чья конкурентоспособность подтверждается фактами.