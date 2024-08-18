В лесхозе назвали цены срубов домов из белорусской древесины – от 18 тысяч рублей

На неделе белорусам стала доступнее покупка древесины. Глава государства подписал указ, согласно которому у лесохозяйственных организаций Управделами Президента появилась возможность продавать деловое сырье без биржевых торгов. Это сделает деревенское новоселье бюджетнее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя и до этого белорусам активно помогали строиться. Снижали стоимость древесины, предлагали готовые деревянные дома. Лесхозы открыли специальные торговые площадки, где продают свою продукцию. Причем такая маркетинг-стратегия уже принесла доход больше 11 миллионов рублей, заявляют в Минлесхозе, что практически вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Значит, дело пошло.