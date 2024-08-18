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В лесхозе назвали цены срубов домов из белорусской древесины – от 18 тысяч рублей

18 августа 2024 17:33
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На неделе белорусам стала доступнее покупка древесины. Глава государства подписал указ, согласно которому у лесохозяйственных организаций Управделами Президента появилась возможность продавать деловое сырье без биржевых торгов. Это сделает деревенское новоселье бюджетнее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя и до этого белорусам активно помогали строиться. Снижали стоимость древесины, предлагали готовые деревянные дома. Лесхозы открыли специальные торговые площадки, где продают свою продукцию. Причем такая маркетинг-стратегия уже принесла доход больше 11 миллионов рублей, заявляют в Минлесхозе, что практически вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Значит, дело пошло.

В лесхозе назвали цены срубов домов из белорусской древесины – от 18 тысяч рублей-2

437 указ стал народным. Его оценили и покупатели, и заготовили, и переработчики. Например, на торговые площадки Стародорожского опытного лесхоза не зарастают тропы покупателей. Отбоя нет.

В лесхозе назвали цены срубов домов из белорусской древесины – от 18 тысяч рублей-4

Геннадий Шутро, заместитель директора – главный инженер Стародорожского опытного лесхоза:
Производим такие дома из оцилиндрованной древесины, в частности вот этот производится дом на 30 квадратных метров. Стоимость такого дома, сруба со стропильной системой и обрешеткой 18 тысяч белорусских рублей. Также пользуются спросом более большие – 90 квадратных метров – стоимостью 30 тысяч. В основном заказывают такие.

# Государственная политика

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