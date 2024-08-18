Деревенское новоселье по бюджетным ценам! Как изменились условия реализации древесины населению?
На неделе белорусам стала доступнее покупка древесины. Глава государства подписал указ, согласно которому у лесохозяйственных организаций Управделами Президента появилась возможность продавать деловое сырье без биржевых торгов. Это сделает деревенское новоселье бюджетнее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Хотя и до этого белорусам активно помогали строиться. Снижали стоимость древесины, предлагали готовые деревянные дома. Лесхозы открыли специальные торговые площадки, где продают свою продукцию. Причем такая маркетинг-стратегия уже принесла доход больше 11 миллионов рублей, заявляют в Минлесхозе, что практически вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Значит, дело пошло.
Но был нюанс, который не давал спокойно строиться тем, кто, к примеру, хотел поставить дом на территории нацпарка или заповедника. В этом случае деловая древесина превращалась в золотую. Деталь, которую, как и стоимость, подкорректировали в новом указе.
Мода на свое переживает ренессанс. Мы по-другому взглянули на лен и дерево. Спадчыну белорусской деревни. И пока мы охотимся за скандинавскими трендами, даже белорусский сухостой на ура уходит в Китай. Нет, не социальной рекламы, а сам пиар белорусской древесины малозаметен. Хотя говорят, что хороший товар в рекламе не нуждается. Ситуация начала меняться после совещания у Президента.
Глава государства снял стружку с лесных функционеров. И по всей стране появились площадки с натуральным сырьем и даже готовыми домами и беседками. От типовых до эксклюзивных вариантов. А теперь белорусам доступно и сырье для пиломатериалов. Построить дом, починить дедову хату, построить баню для белорусов стало доступнее и дешевле. Президент предложил рациональный подход. Деловую древесину для личного пользования продавать без биржевых торгов, а прямо на площадках лесхозов. Это дешевле и быстрее.
Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Физические лица имеют право обратиться в любой лесхоз для получения древесины без биржевых торгов по ценам предприятия-изготовителя, то есть по минимальным ценам с рентабельностью 5 % от себестоимости. Сегодня такая цена колеблется в пределах от 70 до 100 рублей, в зависимости от диаметра. То есть, по сути, это в два раза ниже, чем сегодня составляют биржевые котировки на Белорусской национальной товарной бирже.
Спекулировать не выйдет. Целевое назначение «древесины для людей» систематично проверяет госконтроль. Те, кто нарушил условия договора, возмещают ущерб в пятикратном размере. А для своих нужд – пожалуйста, без лишней волокиты и разрешенного объема с лихвой хватит.
Владимир Креч:
Не нужно никуда ходить по нескольким инстанциям, все это осуществляется буквально на территории лесхоза при обращении к нам. И буквально в течение дня все это можно оформить. Не нужно ходить ни по исполкомам, ни по сельским советам. Все в рамках одного юридического лица.
Подробности в видео.