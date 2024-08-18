Деревенское новоселье по бюджетным ценам! Как изменились условия реализации древесины населению?

На неделе белорусам стала доступнее покупка древесины. Глава государства подписал указ, согласно которому у лесохозяйственных организаций Управделами Президента появилась возможность продавать деловое сырье без биржевых торгов. Это сделает деревенское новоселье бюджетнее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Хотя и до этого белорусам активно помогали строиться. Снижали стоимость древесины, предлагали готовые деревянные дома. Лесхозы открыли специальные торговые площадки, где продают свою продукцию. Причем такая маркетинг-стратегия уже принесла доход больше 11 миллионов рублей, заявляют в Минлесхозе, что практически вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Значит, дело пошло. Но был нюанс, который не давал спокойно строиться тем, кто, к примеру, хотел поставить дом на территории нацпарка или заповедника. В этом случае деловая древесина превращалась в золотую. Деталь, которую, как и стоимость, подкорректировали в новом указе.

Мода на свое переживает ренессанс. Мы по-другому взглянули на лен и дерево. Спадчыну белорусской деревни. И пока мы охотимся за скандинавскими трендами, даже белорусский сухостой на ура уходит в Китай. Нет, не социальной рекламы, а сам пиар белорусской древесины малозаметен. Хотя говорят, что хороший товар в рекламе не нуждается. Ситуация начала меняться после совещания у Президента.

Глава государства снял стружку с лесных функционеров. И по всей стране появились площадки с натуральным сырьем и даже готовыми домами и беседками. От типовых до эксклюзивных вариантов. А теперь белорусам доступно и сырье для пиломатериалов. Построить дом, починить дедову хату, построить баню для белорусов стало доступнее и дешевле. Президент предложил рациональный подход. Деловую древесину для личного пользования продавать без биржевых торгов, а прямо на площадках лесхозов. Это дешевле и быстрее.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Физические лица имеют право обратиться в любой лесхоз для получения древесины без биржевых торгов по ценам предприятия-изготовителя, то есть по минимальным ценам с рентабельностью 5 % от себестоимости. Сегодня такая цена колеблется в пределах от 70 до 100 рублей, в зависимости от диаметра. То есть, по сути, это в два раза ниже, чем сегодня составляют биржевые котировки на Белорусской национальной товарной бирже.