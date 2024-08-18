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Деревенское новоселье по бюджетным ценам! Как изменились условия реализации древесины населению?

18 августа 2024 17:37
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На неделе белорусам стала доступнее покупка древесины. Глава государства подписал указ, согласно которому у лесохозяйственных организаций Управделами Президента появилась возможность продавать деловое сырье без биржевых торгов. Это сделает деревенское новоселье бюджетнее, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя и до этого белорусам активно помогали строиться. Снижали стоимость древесины, предлагали готовые деревянные дома. Лесхозы открыли специальные торговые площадки, где продают свою продукцию. Причем такая маркетинг-стратегия уже принесла доход больше 11 миллионов рублей, заявляют в Минлесхозе, что практически вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Значит, дело пошло.

Но был нюанс, который не давал спокойно строиться тем, кто, к примеру, хотел поставить дом на территории нацпарка или заповедника. В этом случае деловая древесина превращалась в золотую. Деталь, которую, как и стоимость, подкорректировали в новом указе.

Деревенское новоселье по бюджетным ценам! Как изменились условия реализации древесины населению?-2

Мода на свое переживает ренессанс. Мы по-другому взглянули на лен и дерево. Спадчыну белорусской деревни. И пока мы охотимся за скандинавскими трендами, даже белорусский сухостой на ура уходит в Китай. Нет, не социальной рекламы, а сам пиар белорусской древесины малозаметен. Хотя говорят, что хороший товар в рекламе не нуждается. Ситуация начала меняться после совещания у Президента.

Деревенское новоселье по бюджетным ценам! Как изменились условия реализации древесины населению?-4

Глава государства снял стружку с лесных функционеров. И по всей стране появились площадки с натуральным сырьем и даже готовыми домами и беседками. От типовых до эксклюзивных вариантов. А теперь белорусам доступно и сырье для пиломатериалов. Построить дом, починить дедову хату, построить баню для белорусов стало доступнее и дешевле. Президент предложил рациональный подход. Деловую древесину для личного пользования продавать без биржевых торгов, а прямо на площадках лесхозов. Это дешевле и быстрее.

Деревенское новоселье по бюджетным ценам! Как изменились условия реализации древесины населению?-6

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Физические лица имеют право обратиться в любой лесхоз для получения древесины без биржевых торгов по ценам предприятия-изготовителя, то есть по минимальным ценам с рентабельностью 5 % от себестоимости. Сегодня такая цена колеблется в пределах от 70 до 100 рублей, в зависимости от диаметра. То есть, по сути, это в два раза ниже, чем сегодня составляют биржевые котировки на Белорусской национальной товарной бирже.

Деревенское новоселье по бюджетным ценам! Как изменились условия реализации древесины населению?-8

Спекулировать не выйдет. Целевое назначение «древесины для людей» систематично проверяет госконтроль. Те, кто нарушил условия договора, возмещают ущерб в пятикратном размере. А для своих нужд – пожалуйста, без лишней волокиты и разрешенного объема с лихвой хватит.

Владимир Креч:
Не нужно никуда ходить по нескольким инстанциям, все это осуществляется буквально на территории лесхоза при обращении к нам. И буквально в течение дня все это можно оформить. Не нужно ходить ни по исполкомам, ни по сельским советам. Все в рамках одного юридического лица.

Подробности в видео.

# Государственная политика

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