Они могут вас изуродовать! Какие схемы используют подпольные косметологи?

Цифровое сканирование не так опасно, наоборот, этот метод сможет подчеркнуть красоту, заявили ученые и предложили специальную помаду, которая будет самостоятельно формировать нужный цвет. Ждем, когда эта косметика будущего станет частью нашей косметички. Главное, чтобы высокие технологии не выходили за рамки. Ведь бывает, что в погоне за красотой стираются грани разумного. Причем вопросы есть не только к тем, кто старается себя приукрасить, но и к тем, кто продает молодильные яблоки. На неделе Минздрав заявил, что белорусы все чаще жалуются на косметологические процедуры. Их качество, что называется, налицо, и оно вызывает вопросы. Чаще всего клиенты недовольны эффектом от уколов красоты, пилингов, увеличения губ. По закону эти процедуры может проводить только врач. Но в дело вступают и непрофессионалы, которые лишь подтверждают, что красота – это действительно страшная сила. О серых бьюти-схемах и жертвах подпольных косметологов – материал Арины Поповой.

У меня брови стали вот так вниз опускаться сильно, я не могла ни накраситься, ничего сделать, у меня был все время такой грустный вид лица.

А повод для грусти у Анастасии появился после неудачной косметологической процедуры. Путь к совершенству был прост: нашла в соцсетях мастера и отправилась на сеанс. Не смутило, что принимает бьюти-кудесница в офисе бизнес-центра. Анастасия пришла сделать губы, решилась заодно и подколоть лоб ботоксом. А спустя две недели заметила: брови начали опускаться. Мимика стала бесконтрольной.

Оно съехало, нет вот этой верхушки, у меня до этого таких своих бровей не было, они нормальные были. Клиент пожалуется горе-мастеру и получит ответ: исправить нельзя.

Коррекция делается в том случае, когда надо доколоть, а у тебя докалывать нельзя, если мы доколем, то обратный эффект будет. Глаза закроются. Тебе это надо? Потом закрыть глаза на ситуацию решила сама косметолог и пропала на 40 дней. Но Анастасия не могла смириться с таким результатом и принялась сама штурмовать своего эстетспециалиста.

Анастасия Логвинович:

И я пришла к ней на прием, она сказала, что исправить ничего нельзя. Просто чтобы меня опрокидывали, как какого-то щенка... Я обращаюсь: помогите мне, исправьте, что мне нужно сделать? А мне говорят: входа нет, ходите так 3-4 месяца. Деньги я вам не верну. Косметолог альтернативу все-таки предложила: вколоть другой препарат, правда, который категорически нельзя вводить в лицевую зону, он годится лишь для ягодичной мышцы. Смутный вариант, чего уж говорить. К слову, о самом уколе красоты, то, что ввели Анастасии на первом приеме, оказалось незарегистрированным в Беларуси. А были ли документы у мастера хотя бы о своей квалификации? Анастасия Логвинович:

Я шла к человеку, который представлял себя доктором, наставником других косметологов, которая обучает даже с нуля. У меня не возникло каких-то вопросов, что это может быть не так. Это еще 30 тысяч подписчиков. Мы не всегда приходим в тот же медцентр и спрашиваем: где вы взяли препараты, точно ли вы доктор? Ты идешь изначально с каким-то доверием.