В Великобритании начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса

Новости мира. В Великобритании стартуют первые клинические испытания вакцины от коронавируса. Тестирование, в котором будут принимать участие добровольцы, начнётся уже 23 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Великобритании стартуют первые клинические испытания вакцины от коронавируса. Тестирование, в котором будут принимать участие добровольцы, начнётся уже 23 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработкой препарата занимались учёные из Оксфорда и Имперского колледжа Лондона. На реализацию проекта власти намерены выделить более 50 миллионов долларов.
Предполагается, что прививка сможет защитить людей от заражения опасным заболеванием, однако на данном этапе специалистам необходимо выяснить, безопасно ли применение этого препарата и с какими побочными эффектами придётся столкнуться.