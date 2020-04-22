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В Великобритании начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса

22 апреля 2020 10:47
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Новости мира. В Великобритании стартуют первые клинические испытания вакцины от коронавируса. Тестирование, в котором будут принимать участие добровольцы, начнётся уже 23 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Великобритании начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса -1

Разработкой препарата занимались учёные из Оксфорда и Имперского колледжа Лондона. На реализацию проекта власти намерены выделить более 50 миллионов долларов.   

В Великобритании начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса -4

Предполагается, что прививка сможет защитить людей от заражения опасным заболеванием, однако на данном этапе специалистам необходимо выяснить, безопасно ли применение этого препарата и с какими побочными эффектами придётся столкнуться.

# Коронавирус # Фотофакт

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