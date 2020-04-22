В Великобритании начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса

Новости мира. В Великобритании стартуют первые клинические испытания вакцины от коронавируса. Тестирование, в котором будут принимать участие добровольцы, начнётся уже 23 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработкой препарата занимались учёные из Оксфорда и Имперского колледжа Лондона. На реализацию проекта власти намерены выделить более 50 миллионов долларов.