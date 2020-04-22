«Все узлы сделаны в домашней мастерской». Белорус изобретает дельтапланы и предлагает полетать на аппарате гостям

Новости Беларуси. Необычные разработки. Изобретатель из Любанского района Василий Голуб создает дельтапланы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас он испытывает свой третий летательный аппарат.
Новости Беларуси. Необычные разработки. Изобретатель из Любанского района Василий Голуб создает дельтапланы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас он испытывает свой третий летательный аппарат.
Кроме того, мастерская местного умельца может похвастаться цифровым деревообрабатывающим станком и даже самодельным электрическим велосипедом.
Об уме, направленном на прогрессивные технологии – материал Ольги Шерстневой.
Усадьба Василия Голуба видна издалека. Гостей у ворот встречает макет самолета. В 1980-е годы он планировался как рабочий, однако так и не взлетел.
Кстати, местного мастера здесь знает буквально каждый. Более 25 лет Василий Голуб занимается дельтапланеризмом. В домашней мастерской мужчина собрал три летательных аппарата.
Подробности необычного хобби смотрите в видеоматериале.