«Все узлы сделаны в домашней мастерской». Белорус изобретает дельтапланы и предлагает полетать на аппарате гостям

Новости Беларуси. Необычные разработки. Изобретатель из Любанского района Василий Голуб создает дельтапланы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас он испытывает свой третий летательный аппарат.

Кроме того, мастерская местного умельца может похвастаться цифровым деревообрабатывающим станком и даже самодельным электрическим велосипедом.

Об уме, направленном на прогрессивные технологии – материал Ольги Шерстневой.

Усадьба Василия Голуба видна издалека. Гостей у ворот встречает макет самолета. В 1980-е годы он планировался как рабочий, однако так и не взлетел.