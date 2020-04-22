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«Все узлы сделаны в домашней мастерской». Белорус изобретает дельтапланы и предлагает полетать на аппарате гостям

22 апреля 2020 13:50
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Новости Беларуси. Необычные разработки. Изобретатель из Любанского района Василий Голуб создает дельтапланы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас он испытывает свой третий летательный аппарат.

«Все узлы сделаны в домашней мастерской». Белорус изобретает дельтапланы и предлагает полетать на аппарате гостям-1

Кроме того, мастерская местного умельца может похвастаться цифровым деревообрабатывающим станком и даже самодельным электрическим велосипедом.

Об уме, направленном на прогрессивные технологии – материал Ольги Шерстневой.

Усадьба Василия Голуба видна издалека. Гостей у ворот встречает макет самолета. В 1980-е годы он планировался как рабочий, однако так и не взлетел.

«Все узлы сделаны в домашней мастерской». Белорус изобретает дельтапланы и предлагает полетать на аппарате гостям-4

«Все узлы сделаны в домашней мастерской». Белорус изобретает дельтапланы и предлагает полетать на аппарате гостям-6

«Все узлы сделаны в домашней мастерской». Белорус изобретает дельтапланы и предлагает полетать на аппарате гостям-8

«Все узлы сделаны в домашней мастерской». Белорус изобретает дельтапланы и предлагает полетать на аппарате гостям-10

Кстати, местного мастера здесь знает буквально каждый. Более 25 лет Василий Голуб занимается дельтапланеризмом. В домашней мастерской мужчина собрал три летательных аппарата.

Подробности необычного хобби смотрите в видеоматериале.

# Хобби # общество # Василий Голуб # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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