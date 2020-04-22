Часть собирали в Питере, а часть – в Беларуси. Рассказываем, как реставрировали легендарную «катюшу»

Новости мира. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БМ-13 пополнит экспозицию военной техники у Кургана Славы. По словам историков, машина – лучшая реплика артиллерийской установки в мире. Сейчас она ожидает перевозки к монументу. Одним из первых образец увидел Дмитрий Боярович.

Прикасаясь к этой машине, трудно поверить, что она помнит сражения Второй мировой. Возраст авто выдают детали: части обшивки, колеса с дисками. А здесь и вовсе – гравировка «Завод им. Сталина». В единую установку все это собрали реставраторы.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Машину реставрировала команда специалистов. Вся работа заняла год. И теперь это едва ли не самая точная копия легендарной «катюши». Такой больше нет нигде в мире. «Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

За основу реставраторы взяли натурные образцы «катюши» из Музея артиллерии в Санкт-Петербурге. Часть машины (а точнее, так называемый скелет) собрана там. Остальное – в Беларуси. И силами своих специалистов. За это взялась одна из лучших компаний в сфере реставрации техники.

Впервые в бой знаменитые «катюши» вступили под Оршей летом 1941-го. БМ-13 защищали Москву и Сталинград, участвовали в битве на Курской дуге. «Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Идея восстановить артиллерийскую установку – символ Победы в Великой Отечественной – принадлежит Федерации профсоюзов. Машина пополнит выставку военной техники у комплекса Курган Славы. Там, рядом со штурмовиком ИЛ-2, возводят пьедестал в форме звезды.

Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:

Был такой вопрос задан ветеранам: желают ли они, чтобы у нас на Кургане Славы стоял БМ-13. Ветераны это очень бурно поддержали. И сказали, что это для них будет большой, значимый подарок. Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор