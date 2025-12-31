Встречаем Новый год с ясным планом – топ-10 приоритетных направлений Беларуси на предстоящие 5 лет

Беларусь стоит на пороге Нового года. 2026-й мы встречаем не просто календарной датой, а с ясным планом, с ориентирами, которые определят наше движение вперед на предстоящие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Топ-10 приоритетных направлений и задач, которые предстоит решить в ближайшей перспективе, Александр Лукашенко назвал, выступая с Посланием к народу и Парламенту на втором заседании VII ВНС.

Прежде всего технологический суверенитет. Это не только про заводы и лаборатории, это про уверенность, что будущее создается своими руками. Критически важны локализация и кооперация: нужно объединять производственные компетенции, решать задачи по ключевым технологиям. IT-индустрия – наш ответ на вызовы времени. Необходимо создать единую службу, которая станет универсальным центром обратной связи с людьми. Что касается энергетической самостоятельности, БелАЭС ее серьезно укрепила, однако к 2030 году требуется поднять этот уровень еще выше.

Агропромышленный комплекс – гордость страны. В уходящем году экспорт продуктов питания превысил девять с половиной миллиардов долларов. Это значит: белорусское ценят в мире. Однако пробелов в сельском хозяйстве немало. В числе ключевых также акценты на бережливость, на качество, продвижение отечественных товаров. Туризм, регионы, поддержка своих производителей – все это складывается в единую картину роста. Ориентированность на благосостояние человека сохранит бюджет на 2026-й год.