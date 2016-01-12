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В Беларусь пришел мощный циклон «Даниэлла»

12 января 2016 07:42
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Новости Беларуси. В страну из Европы пришел мощный циклон «Даниэлла». Он принес с собой снег, метели, сильный ветер, туман и гололедицу. Поэтому сегодня, 12 января, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности. Накануне дыхание непогоды уже почувствовали жители Гродненщины. Регион накрыл мокрый снег. На расчистку улиц вывели более 50 единиц уборочной техники.

Сегодня специалисты предупреждают о сложных погодных условиях по всей стране. Главная опасность — снежные заносы на дорогах и ухудшение видимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы не создавать пробки. Спасатели также начеку. МЧС разработало план «Пурга» — схему действий в связи с сильными снегопадами. 

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
Этот план предусматривает действия не только подразделений МЧС, а также всех аварийных городских служб, а также коммунальные службы будут также реагировать в соответствии со своей компетенцией. При парковке автомобилей необходимо учитывать возможность того, чтобы спецтранспорт мог осуществлять уборку, также приветствуется оказание помощи по очистке своего парковочного места на внутридворовой территории.

Вместе с тем, движение транспорта в Минске, сейчас затруднено. За сутки снежный  покров  уже увеличился на 10 сантиметров. На расчистку улиц вышли сотни единиц техники. Работает она и во всех регионах.

Из-за непогоды в Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областях за последние сутки были более 200 населенных пунктов.

В большинстве из них аварийные бригады продолжают восстановительные работы. Наиболее сложная обстановка из-за циклона в Беларуси ожидается до полудня.

Национальный аэропорт «Минск» работает в штатном режиме.

Все рейсы отправляются по расписанию, сложностей с вылетами и посадками не возникает. В воздушной гавани заранее приняли все меры для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Задействована необходимая техника для расчистки взлетных полос от снега.

# общество # Погода в Беларуси # Виталий Дембовский # Фотофакт

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