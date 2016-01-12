Минское метро продлило утренний час пик до 10:30 и готово к вечерним нагрузкам

Новости Беларуси. Приятный сюрприз благодаря погоде ожидал сегодня минчан в утренний час пик. В связи с возросшим пассажиропотоком поезда в метро ходили значительно чаще. В таком режиме они будут работать до 10:30.

Специалисты не исключают, что и вечером будут работать в таком же режиме.

«В связи с погодными условиями Минский метрополитен продлевает утренний час пик до 10:30. Постоянно мониторим ситуацию, возможно аналогичное продление вечером»,

- проинформировали на предприятии.

Напомним, сегодня в стране хозяйничает мощный циклон «Даниэлла». Она уже обесточила десятки населенных пунктов по всей стране. Больше всего досталось Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областям.

Движение на большинстве дорог сильно затруднено. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть крайне внимательными, сохранять дистанцию и не совершать резких маневров.