Жировки белорусов с января изменятся: кто, за что и сколько будет платить?

Новости Беларуси. В этом году изменятся жировки белорусов. Теперь, к примеру, более прозрачными станут статьи расходов на техническое обслуживание дома и пользование лифтом. Поделили и финансовую ответственность жильцов, ЖЭСов и государства. Кто, за что и сколько – корреспонденты программы Новости «24 часа» на СТВ попытались расшифровать жировки белорусов.

Ольга Коршун, СТВ:

Этот документ больше похож на ребус. Разгадать, что таит в себе жировка, зачастую очень сложно. Нововведения, которые вступили в силу с января этого года, призваны рассекретить плату за жилищно-коммунальные услуги.

Изменение претерпит самый загадочный пункт жировки – техническое обслуживание. С января в него будут входить только те услуги, которые не смогут выполнить сами жильцы. К примеру, подготовить дом к зиме. А вот из тени выйдет освещение и уборка подъездов. Согласно новому указу эти услуги жильцы будут оплачивать сами. Хотя раньше это бремя практически полностью лежало на плечах государства. А эти пункты станут заботой местных бюджетов, которые и займутся их финансированием.

Сколько обойдется освещение подъездов, зависит от самих жильцов. Принцип простой: сколько накрутили – столько и заплатили. Эксперты говорят, что такой подход научит жильцов в первую очередь экономить. Ведь они могут отказаться от круглосуточного освещения и установить и акустические датчик, и светодиодные лампы.

Уборка подъездов отныне тоже личное дело каждого. Жильцы могут наводить лоск на лестничных площадках сами, воспользоваться услугами частных компаний или оставить все, как было. То есть доверить чистоту подъездов специалистам ЖЭСа.

Ольга Коршун, СТВ:

Нововведения коснуться и правил пользования лифтом. Раньше эту статью расходов практически полностью погашало государство. Сейчас, чтобы с комфортом подняться на свой этаж, жильцам придется самостоятельно возместить затраты и на техническое обслуживание, и на электроэнергию. Первая сумма будет зависеть от площади квартиры. При этом плату будут взывать и с пустующих квартир, вторая – от количества зарегистрированных жильцов.

Есть еще один пункт, который может напрямую повлиять на размер нашего кошелька. Согласно указу у населения будет возможность перейти с централизованного теплоснабжения на индивидуальное отопление. Но только в тех случаях, когда это экономически выгодно.

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и средствами массовой информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

На основании экономически обоснованного заключения местный исполнительный орган примет решение. Допустим, если содержание этой котельной обойдется в 3-4 раза дороже, чем подвести индивидуальное отопление.

Ольга Коршун, СТВ:

Главный вопрос, как измениться финансовый вес жировки. Специалисты отвечают, что сейчас будем жить по принципу: сколько накрутил – столько и заплатил. А уж это точно не угроза для кошелька тех, кто умеет экономить.