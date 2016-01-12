«Даниэлла» 12 января обесточила 790 населенных пунктов в Беларуси (обновлено)

Новости Беларуси. Циклон «Даниэлла» постепенно покидает Беларусь и смещается на территорию России. Интенсивность снегопада в Витебской области снижается.



В областном центре сейчас идет небольшой снег. Ночью он будет идти временами, а завтра днем прогнозируется кратковременный снег и слабая метель. В ближайшие сутки ветер сменит направление с северо-западного на юго-западное, при этом ночью его порывы будут достигать 14 м/с.

Напомним, 12 января Даниэлла похозяйничала в большинстве регионов страны, оставив после себя сугробы и заметенные дороги. А в Могилевской области прошел ледяной дождь.

Стихия оставила без света 790 населенных пунктов. Больше всего отключений в Могилевской и Минской областях, а также в Гомельском и Брестском регионах.

Подача электроэнергии уже возобновлена во многих населенных пунктах, восстановительные работы продолжаются. Последствия непогоды ликвидируют 177 бригад. Тем не менее доступ к местам повреждения ЛЭП чаще всего затруднен.

Циклон принес в страну снег, сильный ветер, туман и гололедицу. В Беларуси на 12 января объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности.

МЧС рекомендует по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Машину лучше поставить в гараж или хотя бы парковать вдали от деревьев.

Движение на большинстве дорог было сильно затруднено. Тем не менее всплеска аварийности не зафиксировано. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть крайне внимательными, сохранять дистанцию и не совершать резких маневров.

Между тем минское метро сегодня продлило утренний час пик до 10:30. Специалисты столичной подземки готовы и к вечерним нагрузкам. Увеличится в Минске вечером и количество наземного общественного транспорта.

Некоторые авиакомпании из-за непогоды отменили вылеты в Минск.

Циклон «Даниэлла» уже многие прозвали младшей сестрой легендарного «Хавера».