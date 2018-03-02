Прямой эфир

Тандем снайперов спецподразделения «Альфа» завоевал первое место на международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа

02 марта 2018 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фирменный стиль – меткость. Белорусский тандем снайперов спецподразделения «Альфа» завоевал первое место на VII международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тандем снайперов спецподразделения «Альфа» завоевал первое место на международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа-1

24 команды на подмосковном полигоне в условиях «русской зимы» боролись за звание лучших. Все упражнения из реальных будней снайперов. Белорусским профи не было равных. Кстати, среди участников чемпионата были и бойцы сил специальных операций России, вернувшиеся из командировки в Сирии. Их данные под грифом «секретно», лица героев мы так и не узнаем.

Тандем снайперов спецподразделения «Альфа» завоевал первое место на международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа-3

Сотрудник спецподразделения «Альфа» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Соревнования дают возможность оценить уровень профессиональной подготовки сотрудника. Мы не прерываем своей ежедневной подготовки, мы даем сотруднику возможность день-два подготовить оружие, снаряжение. После этого на соревнованиях он покажет то, к чему он готов в реальной жизни.

Тандем снайперов спецподразделения «Альфа» завоевал первое место на международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа-5

Тандем снайперов спецподразделения «Альфа» завоевал первое место на международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа-7

«А» – антитеррор. Элитное спецподразделение «Альфа» – это настоящий блок, суровый кулак, призванный противостоять глобальным угрозам. Ведь главный девиз этих парней: «Спасти и обезвредить».

Тандем снайперов спецподразделения «Альфа» завоевал первое место на международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа-9

Оперативно-боевое подразделение структурно относится к КГБ. Завтра «Альфе» – 28 лет. Впрочем, это скорее не возраст, а стаж – стабильности и безопасности.

Тандем снайперов спецподразделения «Альфа» завоевал первое место на международных соревнованиях среди элитных подразделений спецназа-11

# общество # КГБ Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание
02 марта 2018 15:07

В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг
02 марта 2018 14:37

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг

Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять
02 марта 2018 14:06

Завершаются работы по обустройству понтонной переправы через Припять