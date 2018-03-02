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В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание

02 марта 2018 15:07
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Новости Беларуси. 20 этажей в полной экипировке. В Бресте пожарные-спасатели проверили свои силы в одном из самых сложных соревнований – скоростному подъему на высотное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание -1


За плечами боевое снаряжение в 25 килограммов, а впереди несколько сотен ступеней. Условия таких стартов максимально приближены к боевым. Задача – как можно быстрее добраться до финиша. На этот раз подъем у пожарных занял меньше 2 минут. С непростой задачей справились сотрудники всех четырех брестских подразделений.

В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание -3


Андрей Литвинец, пожарный аварийно-спасательной части № 3 Бреста:
Получилось все слажено: помогали один одному. Собрались быстро, хорошее время показали. Хороший результат.

В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание -5


Руслан Ерема, начальник караула аварийно-спасательной части № 2 Бреста:
Сам подъем имеет сложность, так как забиваются сильно ноги, затруднено дыхание, учитывая сегодняшнюю погоду – минус 15 на улице, обмораживает легкие, надо уметь двигаться, сложно подняться на 20-ый этаж, а также с оборудованием в полной экипировке. 

В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание -7


В современной архитектуре белорусских городов появляется все больше высотных зданий. Такая проверка боеготовности позволит спасателям реагировать на пожары максимально оперативно.

В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание -9

В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание -11

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Андрей Литвинец # Руслан Ерема

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