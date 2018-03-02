В Бресте сотрудники МЧС поучаствовали в соревнованиях по скоростному подъёму на высотное здание

Новости Беларуси. 20 этажей в полной экипировке. В Бресте пожарные-спасатели проверили свои силы в одном из самых сложных соревнований – скоростному подъему на высотное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



За плечами боевое снаряжение в 25 килограммов, а впереди несколько сотен ступеней. Условия таких стартов максимально приближены к боевым. Задача – как можно быстрее добраться до финиша. На этот раз подъем у пожарных занял меньше 2 минут. С непростой задачей справились сотрудники всех четырех брестских подразделений.



Андрей Литвинец, пожарный аварийно-спасательной части № 3 Бреста:

Получилось все слажено: помогали один одному. Собрались быстро, хорошее время показали. Хороший результат.



Руслан Ерема, начальник караула аварийно-спасательной части № 2 Бреста:

Сам подъем имеет сложность, так как забиваются сильно ноги, затруднено дыхание, учитывая сегодняшнюю погоду – минус 15 на улице, обмораживает легкие, надо уметь двигаться, сложно подняться на 20-ый этаж, а также с оборудованием в полной экипировке.