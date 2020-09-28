В Беларусь поставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Новости Беларуси. Партия российской вакцины от коронавируса поставлена в Беларусь. Речь идет о первом в мире зарегистрированном препарате от COVID-19 «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в начале октября в нашей стране начнется вакцинация добровольцев. Таким образом, Беларусь стала первым зарубежным государством, в котором стартовали клинические исследования данной вакцины. Они пройдут в 8 медучреждениях. Две клиники уже получили препарат.