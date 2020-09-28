В Беларусь поставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Новости Беларуси. Партия российской вакцины от коронавируса поставлена в Беларусь. Речь идет о первом в мире зарегистрированном препарате от COVID-19 «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Партия российской вакцины от коронавируса поставлена в Беларусь. Речь идет о первом в мире зарегистрированном препарате от COVID-19 «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что в начале октября в нашей стране начнется вакцинация добровольцев. Таким образом, Беларусь стала первым зарубежным государством, в котором стартовали клинические исследования данной вакцины. Они пройдут в 8 медучреждениях. Две клиники уже получили препарат.
Напомним, сейчас российский «Спутник V» находится на пострегистрационном этапе испытаний. Участие в эксперименте принимают 40 тысяч добровольцев. Первые результаты исследования, как ожидается, опубликуют в ближайшие два месяца.