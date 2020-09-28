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В Беларусь поставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

28 сентября 2020 14:21
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Новости Беларуси. Партия российской вакцины от коронавируса поставлена в Беларусь. Речь идет о первом в мире зарегистрированном препарате от COVID-19 «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь поставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»-1

Планируется, что в начале октября в нашей стране начнется вакцинация добровольцев. Таким образом, Беларусь стала первым зарубежным государством, в котором стартовали клинические исследования данной вакцины. Они пройдут в 8 медучреждениях. Две клиники уже получили препарат.

В Беларусь поставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V»-4

Напомним, сейчас российский «Спутник V» находится на пострегистрационном этапе испытаний. Участие в эксперименте принимают 40 тысяч добровольцев. Первые результаты исследования, как ожидается, опубликуют в ближайшие два месяца.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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