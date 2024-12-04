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В Беларусь на оздоровление прибыли 38 детей из ДНР

04 декабря 2024 07:25
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В Беларусь на оздоровление прибыли 38 детей из Донецкой Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстанавливаться и отдыхать ребята будут в реабилитационно-оздоровительном центре «Жемчужина» в Лепельском районе.

В Беларусь на оздоровление прибыли 38 детей из ДНР-2

Пригласить детей в один из лучших санаториев Беларуси удалось в рамках благотворительной инициативы «Спина к спине», организованной общественной организацией Белая Русь. В течение двух недель ребят ждет насыщенная программа: поездка в Витебск, игровой матч с профессиональными хоккеистами, посещение резиденции Деда Мороза, поход в зоопарк и обзорные экскурсии.

В Беларусь на оздоровление прибыли 38 детей из ДНР-4

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Приближается новый год, мы поздравим их с наступающими праздниками. Это дети из Донецкой Народной Республики, часть из них из детдома. Они потеряли своих родителей. И мы сделаем все, чтобы время пребывания в Беларуси для них было запоминающимся, радостным и счастливым.

В Беларусь на оздоровление прибыли 38 детей из ДНР-6

Снежана Титова, начальник представительства Витебского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:
Эти каникулы для них так называемые, не календарные, но такие жизненные каникулы оставят, конечно, яркие впечатления. Потому что та группа ребят, которая от нас уехала в августе, они еще до сих пор с нами на связи, до сих пор присылают нам фото и видео, делятся впечатлениями, конечно же скучают по нашей стране.

Теплый прием, необходимая помощь и возможность почувствовать себя в безопасности. На протяжении последних лет Беларусь неоднократно принимала на реабилитацию детей из зоны боевых действий. Работа в этом направлении не прекращается.

# Олег Романов # Белая Русь

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